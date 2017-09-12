Прямые авиарейсы из Абакана в Норильск возобновятся с 20 сентября

ТАСС, 12 сентября. Компания NordStar с 20 сентября возобновит авиарейсы из Абакана (Хакасия) в Норильск (север Красноярского края). Об этом во вторник сообщает правительство Хакасии.

"Вылететь прямым рейсом из Абакана в Норильск можно будет уже с 20 сентября текущего года. С 20 по 29 сентября рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и пятницам. А с 6 по 27 октября и с 3 ноября 2017 [года] по 23 марта 2018 [года] количество вылетов сократится до одного раза в неделю - по пятницам", - говорится в сообщении.

Вылетать из Абакана самолеты будут в 11:30 по местному времени (7:30 мск), приземляться в Норильске - в 14:05 (10:05 мск). Рейсы будут выполнять самолеты Boeing-738 вместимостью 172 пассажира.

Самолеты из Абакана в Норильск временно не летали из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы заполярного аэропорта.

О модернизации аэропорта

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 километра, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. Однако в 2017 году работы велись на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 километра, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могли, поэтому их заменили самолетами малой авиации. Реконструкция полосы в 2017 году шла с 1 июня по 15 сентября.

Работы по обновлению инфраструктуры норильского аэропорта ведутся только в летний сезон. Их планируют завершить в сентябре 2018 года. Деньги из федерального бюджета выделяют в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направили из бюджета, 3 млрд рублей - компания "Норникель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Он является самым северным городом, где живут более 100 тыс. человек (население Норильска - порядка 180 тыс. жителей).