Минфин РФ предлагает увеличить срок действия полиса ОСАГО не более чем до трех лет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Максимальный срок действия договора ОСАГО не будет превышать три года - такая норма содержится в доработанном Минфином РФ проекте поправок в закон об ОСАГО (копия проекта документа есть в распоряжении ТАСС). По действующему законодательству полис ОСАГО оформляется на один год.

Минфин предлагает устанавливать срок действия полиса кратным одному году - не менее года и не более трех, следует из документа. Срок будет устанавливаться по соглашению страхователя и страховщика.

Три вида полисов

Как и в предыдущей версии законопроекта, Минфин по-прежнему предлагает разделить полисы ОСАГО на три вида: с лимитом 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 400 тыс. рублей за вред имуществу (как сейчас); 1 млн рублей за вред жизни и здоровью и 1 млн рублей за вред имуществу; 2 млн рублей за вред жизни и здоровью и 2 млн рублей за вред имуществу.

При этом страховая сумма будет определяться также по соглашению страховщика и клиента (предыдущая версия предполагала, что страховщик не вправе отказать клиенту в выбранных условиях и навязывать свой вариант).

"Страховщик не сможет отказать только в продаже полиса на минимальную страховую сумму (публичный договор), остальные варианты будут добровольными как для страховщика, так и для клиента", - пояснил ТАСС один из участников обсуждения законопроекта.

Кроме того, Минфин предлагает ввести в ОСАГО несколько дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость полиса, которые смогут определять сами страховщики. Это характеристики вождения водителя, которые будут определяться с помощью телематических устройств, число серьезных нарушений водителем ПДД - проезд на красный свет, управление машиной в пьяном виде, превышение скорости более чем на 60 км/ч. Также страховщики смогут менять стоимость полиса, если страхователь выберет повышенную страховую сумму, или предоставит недостоверные сведения для заключения договора.

Методику расчета цены полиса страховщики будут обязаны публиковать на своем сайте. Максимальная цена ОСАГО не должна будет превышать трехкратного размера базовой ставки, установленной ЦБ РФ (сейчас - 3432-4118 руб.)

Эти коэффициенты предлагается ввести в дополнение к существующим, которые устанавливаются Центральным банком - по стажу и возрасту водителя, территории, коэффициенту по аварийности и т.д.

Как сообщалось ранее, в Минфине рассчитывают, что предлагаемые поправки станут первым шагом по освобождению ОСАГО от госрегулирования (сейчас цены на полисы регулируются Банком России).