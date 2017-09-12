ФАС одобрила объединение активов "Ренессанс страхования" и НПФ "Благосостояние"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по объединению активов "Ренессанс страхования" и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Благосостояние", сообщила ТАСС заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

"Ходатайство, направленное на получение предварительного согласия на совершение сделки по объединению активов между группой "Ренессанс страхование" и группой "Благосостояние", ФАС России удовлетворила 31 августа 2017 года, поскольку по результатам проведенного анализа не было выявлено свидетельств возможности ограничения конкуренции на рынке страховых услуг", - сообщила она.

ФАС получила документы о сделке 8 августа. 6 июля основной владелец группы "Ренессанс страхование" Борис Йордан сообщил об объединении страховых активов с НПФ "Благосостояние" при участии международного фонда Baring Vostok. Предполагалось, что контрольный пакет - 52,1% - останется у структуры Йордана (международной группы "Спутник"), 35,8% получит структура НПФ "Благосостояния" (УК "Трансфингруп"), 12,1% - фонд Baring Vostok.

Сумма сделки (стоимость компании после объединения) составит 27 млрд руб.

Планировалось, что вложения фонда будут денежными - порядка 3,3 млрд руб., а доли НПФ и страховой компании сложатся из стоимости активов и денежных инвестиций (суммы вложений не раскрывались). Йордан оценивал сделку как крупнейшую для российского страхового рынка с участием международного инвестора за последние 10 лет.

Планировалось, что в объединенную страховую группу войдут ООО группа "Ренессанс страхование", ООО СК "Ренессанс жизнь", АО "Интач страхование", АО СК "Благосостояние", АО "СК Благосостояние ОС", АО НПФ "Благосостояние ЭМЭНСИ", АО УК "Спутник - Управление капиталом" и ООО "Медицинская компания "Медкорп". Объединение компаний под брендом "Ренессанс страхование" займет около года, оценивал Йордан, он предполагал также сохранить бренд "Интач".

Группа "Ренессанс страхование" работает с 1997 года, с учетом сборов компании по страхованию жизни входит в топ-10 на страховом рынке РФ по объему премии (40,3 млрд руб. по итогам 2016 года). НПФ "Благосостояние" реализует корпоративную программу пенсионного обеспечения для работников РЖД, число клиентов превышает 1,2 млн человек.