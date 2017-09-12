Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудит

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мещанский межрайонный прокурор Москвы направил предостережение о недопустимости нарушения закона генеральному директору ООО "Ашан" в связи с планами ввести социальный аудит поставщиков.
Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, руководитель федеральной мониторинговой группы "Честная цена" "Единой России" Ирина Яровая со ссылкой на полученное ей письмо первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана.
Ранее депутат направляла запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность действий ритейлера "Ашан", который объявил о намерении с 2018 года проводить социальный аудит поставщиков. Подобный аудит компания уже проводит в других странах. Социальный аудит будут проводить 9 аудиторских компаний, эксперты которых проанализируют работу поставщиков по четырем направлениям: использование детского труда и дисциплинарные практики, норма рабочего времени и размер вознаграждения, безопасность рабочего места и общие условия труда. Если поставщик не пройдет аудит, "Ашан" будет временно приостанавливать сотрудничество с такими компаниями; им будет дано три месяца на устранение недочетов, после чего сотрудничество продолжится.
В письме Буксмана, которое приводит пресс-служба Яровой, в частности, говорится, что "в целях предупреждения нарушений законодательства о защите конкуренции и недопущения создания отдельных преференций для одних юридических лиц и дискриминационных условий для других при выборе аудиторских компании для проведения социального аудита и отборе поставщиков Мещанским межрайонным прокурором Москвы генеральному директору ООО "Ашан" 31 августа направлено предостережение о недопустимости нарушения закона".
"В ситуации, когда речь идет об ошибках в деятельности хозяйствующих субъектов, наилучшей формой реагирования всегда является профилактика, упреждение нарушений закона", - отметила вице-спикер. "Результаты рассмотрения прокуратурой информации о процедуре социального аудита, планируемого "Ашаном", считаю принципиально важными и положительными", - добавила она.
По словам зампреда Госдумы, "предостережение, внесенное "Ашану", безусловно, обеспечивает защиту российского производителя и помогает торговой сети избежать нарушений закона". "Наша цель - обеспечить паритет уважения, равноправия и соблюдения закона в отношениях торговых сетей и отечественного производителя как фактор защиты интересов покупателей, всех граждан", - подчеркнула депутат, являющаяся автором закона о торговле в РФ.