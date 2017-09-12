В НБУ сообщили о появлении нового покупателя на "дочку" Сбербанка на Украине

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украинской "дочкой" Сбербанка заинтересовался новый покупатель, не являющийся резидентом Украины.

Об этом заявила во вторник замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"У нас есть письмо о намерениях от одного покупателя. Он нерезидент", - цитирует ее агентство "Украинские новости".

Рожкова отметила, что новый претендент еще не подал документы на согласование покупки активов банка.

Ранее украинской "дочкой" Сбербанка заинтересовался консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову), а также белорусской частной компании, которой владеет Саид Гуцериев, сын основного владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. Однако НБУ отказал им в сделке. О намерениях покупки банка также сообщал белорусский бизнесмен, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, который позже отозвал заявку на покупку из НБУ. В начале августа украинский регулятор сообщал, что претендентов на покупку активов нет.

Сбербанк принял решение о продаже украинской "дочки" после того, как в марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом. Сбербанк также ищет покупателя на свой второй украинский банк - VS Bank.