В НБУ сообщили о появлении нового покупателя на "дочку" Сбербанка на Украине

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КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украинской "дочкой" Сбербанка заинтересовался новый покупатель, не являющийся резидентом Украины.
Об этом заявила во вторник замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.
"У нас есть письмо о намерениях от одного покупателя. Он нерезидент", - цитирует ее агентство "Украинские новости".
Рожкова отметила, что новый претендент еще не подал документы на согласование покупки активов банка.
Ранее украинской "дочкой" Сбербанка заинтересовался консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову), а также белорусской частной компании, которой владеет Саид Гуцериев, сын основного владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. Однако НБУ отказал им в сделке. О намерениях покупки банка также сообщал белорусский бизнесмен, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, который позже отозвал заявку на покупку из НБУ. В начале августа украинский регулятор сообщал, что претендентов на покупку активов нет.
Сбербанк принял решение о продаже украинской "дочки" после того, как в марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом. Сбербанк также ищет покупателя на свой второй украинский банк - VS Bank.