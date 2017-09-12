Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел стенды третьей международной специализированной выставки "Импортозамещение", где получил в подарок российский телефон.

Знакомство с выставкой Медведев начал со стенда Липецкой области, где среди прочего было представлено мороженое. "Мороженое настоящее?" - пошутил премьер и получил утвердительный ответ.

Внимание главы кабмина привлекла новая модель кабины КамАЗа, которая пойдет в серийное производство в 2019 году. Медведев осмотрел кабину машины не только снаружи, но и изнутри. Он подробно изучил приборную панель, коробку передач, руль.

После этого премьер оценил автобус российского производителя, зашел в салон, затем в кабину водителя и посигналил посетителям выставки.

Также Медведев ознакомился с продукцией Ингушетии, Машиностроительного завода имени Калинина, зашел на стенд, где представлено дробильно-сортировочное оборудование. Премьеру рассказали, что две таких машины уже проданы, покупатели - из Германии. Такое оборудование также можно использовать при реновации, перерабатывая строительный мусор. "Рынок для таких машин есть, программа есть", - заверили премьера.

На одном из последних стендов главе кабмина подарили телефон Inoi R7. "Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат", - заверили Медведева.