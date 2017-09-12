Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон

Мебель из мусора будут производить в Лондоне и БерлинеСоциальная ответственность 12 сентября, 16:29
Мозер: фигуристы Столбова и Климов набирают форму семимильными шагамиСпорт 12 сентября, 16:26
РВСН провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"Армия и ОПК 12 сентября, 16:25
Мединский: заполняемость Большого театра составляет 97-98%Культура 12 сентября, 16:23
Тренер Родионенко не исключила участия гимнастки Мустафиной в чемпионате РоссииСпорт 12 сентября, 16:23
Власти проверят 20 предприятий Балашихи в рамках экологического расследованияОбщество 12 сентября, 16:21
Большой театр в новом сезоне намерен показать 10 премьер, в том числе балет "Нуреев"Культура 12 сентября, 16:18
Алкогольная индустрия искажает информацию о риске развития ракаСоциальная ответственность 12 сентября, 16:16
Греф назвал историю с овердрафтом фейком "от начала и до конца"Экономика и бизнес 12 сентября, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел стенды третьей международной специализированной выставки "Импортозамещение", где получил в подарок российский телефон.
Знакомство с выставкой Медведев начал со стенда Липецкой области, где среди прочего было представлено мороженое. "Мороженое настоящее?" - пошутил премьер и получил утвердительный ответ.
Внимание главы кабмина привлекла новая модель кабины КамАЗа, которая пойдет в серийное производство в 2019 году. Медведев осмотрел кабину машины не только снаружи, но и изнутри. Он подробно изучил приборную панель, коробку передач, руль.
После этого премьер оценил автобус российского производителя, зашел в салон, затем в кабину водителя и посигналил посетителям выставки.
Также Медведев ознакомился с продукцией Ингушетии, Машиностроительного завода имени Калинина, зашел на стенд, где представлено дробильно-сортировочное оборудование. Премьеру рассказали, что две таких машины уже проданы, покупатели - из Германии. Такое оборудование также можно использовать при реновации, перерабатывая строительный мусор. "Рынок для таких машин есть, программа есть", - заверили премьера.
На одном из последних стендов главе кабмина подарили телефон Inoi R7. "Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат", - заверили Медведева.