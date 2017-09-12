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Задолженность населения СКФО за газ составила 84% от долга населения всей России

Экономика и бизнес
12 сентября, 14:19 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 12, сентября. /ТАСС

В общей сложности регионы СКФО задолжали "Газпрому" 85 млрд рублей

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НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Долги за газ населения регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) перед "Газпромом" достигли 61 млрд рублей, что составляет 84% от задолженности за газ населения всей страны. Об этом сообщил во вторник в ходе совещания в Кабардино-Балкарии председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Основным неплательщиком на Северном Кавказе остается население. Долги населения достигли 61 млрд рублей - это почти 84% всех задолженностей населения РФ (72,6 млрд рублей)", - сказал он, добавив, что в общей сложности регионы СКФО задолжали "Газпрому" 85 млрд рублей.

Зубков отметил, что рост задолженности перед "Газпромом" за поставленный газ - это одна из наиболее актуальных для компании проблем на российском рынке. "В целом по РФ уровень отсроченной задолженности за газ достиг астрономического показателя - 179 млрд рублей. 179 млрд рублей - это сумма, сопоставимая с бюджетом, с годовым бюджетом такого крупного региона, как Ростовская область", - пояснил председатель совета директоров "Газпрома".

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Персоны
Зубков, Виктор Алексеевич
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