"Газпром" намерен свернуть свои проекты в регионах, имеющих долги за газ

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром" намерена свернуть программы газификации и социальные проекты в регионах, имеющих долги за газ. Об этом в ходе совещания в Кабардино-Балкарии сообщил председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

"Мы такое решение приняли в "Газпроме" - в тех регионах, которые нам должны, [в них] ничего делать не будем. Ни газифицировать, ни расширять, ни программы всякие социальные, такие как "Газпром - детям". 1,5 тыс. объектов построил "Газпром", больше ни одна компания такого не делает для детей, строим физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, спортивные площадки", - сказал он, не уточнив, в какой срок будет прекращена реализация проектов компании.

Зубков пояснил, что долг регионов России перед компанией, составляющий 179 млрд рублей - это треть средств, необходимых для реализации проекта "Северный поток". "Мы "Газпром", это крупнейшая компания в мире. <…> Все, что мы зарабатываем, зарабатываем за счет того, что продаем газ на экспорт и внутри России. На эти деньги мы платим зарплату своим сотрудникам, 440 тыс. человек, и мы должны строить громадные проекты, в том числе "Северный поток", "Турецкий поток", это "Сила Сибири", - пояснил Зубков.

По его словам, за последние годы "Газпром" инвестировал в газификацию регионов 300 млрд рублей.

Виктор Зубков возглавил комиссию при совете директоров ПАО "Газпром" по укреплению платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке 14 июля 2017 года. Комиссия создана для дополнительной координации усилий "Газпрома" по улучшению ситуации с платежами за поставленный газ. В задачи комиссии входит мониторинг задолженности потребителей регионов РФ, выработка предложений и мер по ее сокращению.

Комиссия работает в постоянном режиме. Результаты ее работы будут регулярно рассматриваться на заседаниях совета директоров.