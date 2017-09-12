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Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам

Экономика и бизнес
12 сентября, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Для этой категории граждан пенсии индексируются полностью по инфляции, отметил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия"

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Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Снижение размера пенсий, о котором говорится в макропрогнозе Министерства экономического развития (МЭР) РФ, не означает падения доходов неработающих пенсионеров, а является средним показателем между неиндексированными пенсиями работающих и индексированными пенсиями неработающих. Такое пояснение агентству ТАСС дал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

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Во вторник газета "Ведомости" написала со ссылкой на внесенный в правительство макропрогноз, что МЭР ожидает сокращения пенсий в реальном выражении. Согласно информации издания, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снизятся на 0,7% в 2018 году и будут терять по 0,6% в течение следующих двух лет. Причиной снижения размера пенсий называется "отказ от их индексации работающим пенсионерам", которых в РФ, по данным Росстата, насчитывается около 10 млн. Кроме того, отмечается, что, согласно прогнозу, в 2018 году инфляция будет выше, чем в текущем, что отразится и на пенсиях, поскольку они индексируются на величину прошлогодних показателей.

"Дело в том, что неработающим пенсионерам пенсии индексируются полностью по инфляции, у них никакого падения не происходит, но пенсионерам работающим не производится индексация, пока они работают. В силу этого средний показатель пенсии, естественно, снижается", - сказал депутат.

В то же время Исаев в очередной раз подчеркнул, что в Госдуме вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам будет поднят при обсуждении бюджета. "Будем искать оптимальное решение, исходя из возможностей бюджета и Пенсионного фонда", - заверил он.

В июле Исаев сообщал ТАСС, что депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме обсуждают возможность возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, а также пенсионерам, которые трудятся в бюджетной сфере. Тогда он напомнил, что решение об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам принималось в 2016 году в непростых экономических условиях.

История вопроса

Решение об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам в РФ было принято в 2016 году. В начале мая 2017 года глава кабинета министров Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам.

В России насчитывается около 9,6 млн работающих пенсионеров. По оценкам Пенсионного фонда России, если в 2018 году индексация пенсий, приостановленная с 2016 года, возобновится, это будет стоить бюджету порядка 200 млрд рублей. Ранее глава ПФР Антон Дроздов сообщил ТАСС, что фонд не готовит предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам в этом году.

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Исаев, Андрей Константинович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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