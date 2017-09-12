Европарламент поддержал новые нормы энергобезопасности ЕС в сфере газоснабжения

Вперед, в прошлое: как старинное архангельское село меняется ради туристовАрктика сегодня 12 сентября, 18:10
Посол КНДР в РФ заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за санкцийМеждународная панорама 12 сентября, 17:24
СМИ: пьяный британец первым в мире переплыл водохранилище плотины ГувераОбщество 12 сентября, 17:20
Пресс-конференция Рябкова по итогам переговоров с Шэнноном. ВидеотрансляцияПолитика 12 сентября, 17:19
Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентябряСпорт 12 сентября, 17:16
"Остаюсь оптимистом": главные цитаты из новой книги Михаила ГорбачеваКультура 12 сентября, 16:54
Морская плавучая ферма появится в СШАСоциальная ответственность 12 сентября, 16:53
Международная федерация пауэрлифтинга отменила наказание Балынцу за футболку с ПутинымСпорт 12 сентября, 16:52
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентябряСпорт 12 сентября, 16:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) во вторник поддержали новые правила по усилению безопасности поставок газа.
По словам авторов документа, он призван гарантировать непрерывность энергоснабжения для потребителей в ЕС, в том числе в сложных климатических условиях или в случае нарушения поставок. В этих целях он предусматривает "более тесную координацию на региональном уровне, сотрудничество государств в определении рисков поставок, а также принятие планов на случай чрезвычайных ситуаций".
Кроме того, как отмечают инициаторы новых норм, они предусматривают расширение полномочий Еврокомиссии в том, что касается изучения сделок и возможности внесения изменений в коммерческие контракты, не обеспечивающие безопасность поставок газа. Компании, в свою очередь, должны будут уведомлять о долгосрочных контрактах, имеющих важное значение для безопасности поставок.
Компромисс по тексту между Европарламентом и Советом ЕС был достигнут в конце апреля. Спустя 20 дней после утверждения этих норм ЕП и Советом ЕС полный текст будет опубликован в Официальном журнале ЕС, после чего новые правила вступят в силу.
Евросоюз импортирует основную часть потребляемого природного газа. Треть этих поставок обеспечивает Россия. Другими поставщиками выступают Норвегия, Алжир, Катар.
Большинство стран ЕС, указывает в своей справке Европарламент, "полностью или почти полностью зависят в удовлетворении своих потребностей в газоснабжении от одного поставщика, как, например, России".
Процесс ужесточения европейских норм газовых поставок активизировался после украинских газовых кризисов 2006 и 2009 годов, когда в условиях отсутствия соглашения с РФ о тарифах на поставки газа на Украину "проевропейское" руководство страны во главе с президентом Виктором Ющенко начало в январе незаконный отбор российского транзитного газа для собственных внутренних нужд. В результате в течение 1,5-2 недель, пока Киев не заставили прекратить незаконную практику, страны ЕС ощущали заметное снижение поставок, которое было более значительным в 2009 году по сравнению с 2006 годом.
После этого Брюссель значительно активизировал работу по стимулированию диверсификации источников энергоресурсов и путей их доставки, а также по созданию меридиональных и реверсных газовых систем в Европе, которые позволяют в дополнение к традиционным газовым потокам с Востока на Запад обеспечить переброску газа в обратном направлении в случае необходимости, а также осуществлять обмен газом между странами ЕС по меридиану (Север-Юг).
Помимо этого ЕС начал планомерно наращивать объемы газохранилищ и собственных резервных запасов газа, а также ужесточать нормы контроля газового рынка.