Европарламент поддержал новые нормы энергобезопасности ЕС в сфере газоснабжения

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) во вторник поддержали новые правила по усилению безопасности поставок газа.

По словам авторов документа, он призван гарантировать непрерывность энергоснабжения для потребителей в ЕС, в том числе в сложных климатических условиях или в случае нарушения поставок. В этих целях он предусматривает "более тесную координацию на региональном уровне, сотрудничество государств в определении рисков поставок, а также принятие планов на случай чрезвычайных ситуаций".

Кроме того, как отмечают инициаторы новых норм, они предусматривают расширение полномочий Еврокомиссии в том, что касается изучения сделок и возможности внесения изменений в коммерческие контракты, не обеспечивающие безопасность поставок газа. Компании, в свою очередь, должны будут уведомлять о долгосрочных контрактах, имеющих важное значение для безопасности поставок.

Компромисс по тексту между Европарламентом и Советом ЕС был достигнут в конце апреля. Спустя 20 дней после утверждения этих норм ЕП и Советом ЕС полный текст будет опубликован в Официальном журнале ЕС, после чего новые правила вступят в силу.

Евросоюз импортирует основную часть потребляемого природного газа. Треть этих поставок обеспечивает Россия. Другими поставщиками выступают Норвегия, Алжир, Катар.

Большинство стран ЕС, указывает в своей справке Европарламент, "полностью или почти полностью зависят в удовлетворении своих потребностей в газоснабжении от одного поставщика, как, например, России".

История вопроса

Процесс ужесточения европейских норм газовых поставок активизировался после украинских газовых кризисов 2006 и 2009 годов, когда в условиях отсутствия соглашения с РФ о тарифах на поставки газа на Украину "проевропейское" руководство страны во главе с президентом Виктором Ющенко начало в январе незаконный отбор российского транзитного газа для собственных внутренних нужд. В результате в течение 1,5-2 недель, пока Киев не заставили прекратить незаконную практику, страны ЕС ощущали заметное снижение поставок, которое было более значительным в 2009 году по сравнению с 2006 годом.

После этого Брюссель значительно активизировал работу по стимулированию диверсификации источников энергоресурсов и путей их доставки, а также по созданию меридиональных и реверсных газовых систем в Европе, которые позволяют в дополнение к традиционным газовым потокам с Востока на Запад обеспечить переброску газа в обратном направлении в случае необходимости, а также осуществлять обмен газом между странами ЕС по меридиану (Север-Юг).

Помимо этого ЕС начал планомерно наращивать объемы газохранилищ и собственных резервных запасов газа, а также ужесточать нормы контроля газового рынка.