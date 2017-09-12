Главы Чечни и ЯНАО подписали соглашение о торговом сотрудничестве регионов

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ заключил соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве с Чечней. Документ подписали главы обоих регионов Дмитрий Кобылкин и Рамзан Кадыров в присутствии секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, регионы строят и развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, равноправия, партнерства и в соответствии с законами РФ.

В пределах своей компетенции регионы обмениваются опытом законотворческой деятельности, содействуют становлению, сохранению и расширению торгово- экономических связей.

Они будут способствовать взаимным поставкам важнейших видов продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров на конкурентной основе, обмениваться опытом по вопросам привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата, организовывать выставочно-ярмарочную деятельность.

Согласно документу, стороны создают условия для всесторонних контактов научно-исследовательских организаций, делятся практиками в реализации проектов государственно-частного партнерства, содействуют развитию связей между медицинскими и образовательными организациями.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, укрепление и развитие сложившихся контактов и связей в области культуры, туризма и спорта.

Регионы также будут участвовать в совершенствовании правового регулирования и обмена практическим опытом в сфере государственной национальной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений, этнокультурного развития народов РФ, вести скоординированную деятельность по гражданско- патриотическому, духовно-нравственному и интернациональному воспитанию молодежи, формированию здорового образа жизни.