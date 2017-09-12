Логистический центр за 150 млн рублей построят в Ивановской области до 2025 года

ТАСС, 12 сентября. Логистический центр на базе зернового терминала на реке Волге в моногороде Наволоки Ивановской области планируют построить до 2025 года. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областного правительства, объем инвестиций в проект составит порядка 150 млн рублей.

"На базе существующего в Наволоках зернового терминала планируется создать логистический центр до 2025 года. Частный инвестор планирует вложить в строительство около 150 млн рублей, проект одобрен на инвестсовете региона", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков после заседания инвестиционного совета, где рассматривался проект, отметил, что логистический комплекс на границе двух областей будет удобен не только ивановским, но и костромским производствам.

"Я думаю, что нам здесь [в рамках реализации проекта] нужно будет завязаться с Костромской областью, оттуда [транспортируются] огромные объемы леса, и для нее вот в этом районе иметь перевалочный пункт, оборудованный железными дорогами и портовыми площадками, тоже будет выгодно", - сказал Коньков журналистам.

Он также добавил, что строительство автомобильной дороги до терминала региональные власти планируют осуществить за счет Фонда развития моногородов после присвоения городу статуса территории опережающего развития (ТОР). Как сообщалось ранее, в начале августа правительством Ивановской области в Министерство экономического развития РФ была подана заявка на статус ТОР для города Наволоки.

В настоящее время зерновой терминал в Наволоках является единственным в регионе причалом, способным принимать суда типа "река-море". Терминал оказывает услуги сельхозпредприятиям по экспорту зерна и комбикормов в другие регионы и за рубеж, он оборудован двумя элеваторами емкостью более 46 тыс. тонн. Благодаря реализации инвестропроекта, комплекс сможет расширить перечень принимаемых грузов и обслуживать лесопромышленные предприятия, а также осуществлять разгрузку контейнеров.