Источник: в офисе Райффайзенбанка в Петербурге изъяли документы по делу о валюте

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции во вторник провели выемку документов в офисе Райффайзенбанка в центре Петербурга по уголовному делу о нарушениях валютного законодательства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
"Следственные действия прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе банка ТАСС сообщили, что работа правоохранительных органов в офисе "Волынский" не связана непосредственно с финансовой организацией.
"Следователи управления УМВД России по Центральному району обратились в центральный офис Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге по вопросу одного из клиентов в сегменте малого бизнеса. Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций", - сказали в пресс-службе банка.