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Источник: в офисе Райффайзенбанка в Петербурге изъяли документы по делу о валюте

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, сентября. /ТАСС

В пресс-службе банка сообщили, что работа правоохранительных органов в одном из офисов не связана непосредственно с финансовой организацией

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции во вторник провели выемку документов в офисе Райффайзенбанка в центре Петербурга по уголовному делу о нарушениях валютного законодательства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Следственные действия прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе банка ТАСС сообщили, что работа правоохранительных органов в офисе "Волынский" не связана непосредственно с финансовой организацией.

"Следователи управления УМВД России по Центральному району обратились в центральный офис Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге по вопросу одного из клиентов в сегменте малого бизнеса. Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций", - сказали в пресс-службе банка.

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