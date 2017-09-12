Reuters: глава Air Berlin призвал пилотов не срывать переговоры о продаже компании

ТАСС, 12 сентября. Отмена десятков рейсов авиакомпании Air Berlin из-за стачки пилотов во вторник угрожает переговорам с потенциальными покупателями обанкротившегося авиаперевозчика и ставит под угрозу сохранение рабочих мест. Об этом, как сообщило агентство Reuters, говорится в служебной записке управляющего директора компании Оливера Ифферта для работников компании.

"Ни одна компания, возможно, не могла предстать в худшем свете, чем Air Berlin сейчас. Мы должны вернуться к стабильному функционированию, это предельно важно для успешных переговоров с инвесторами", - приводит агентство выдержку из письма.

По сведениям компании, на работу не вышли порядка 200 пилотов, большинство из них - капитаны воздушных судов.

Ранее сообщалось, что из-за стачки отменены свыше 60 рейсов в аэропортах Берлина, Штутгарта, Гамбурга и Кельна. Она затронула около 7 тыс. пассажиров.

В покупке компании заинтересованы три авиперевозчика, среди которых германская Lufthansa. По сведениям газеты Süddeutsche Zeitung, она намерена приобрести и "дочку" Air Berlin - авиакомпанию Niki, которая специализируется на обслуживании туристических маршрутов.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о начале процедуры банкротства после того, как крупнейший акционер Etihad решил прекратить финансовую поддержку убыточной компании. Чтобы обеспечить работу Air Berlin на отпускной период правительство Германии выдало 15 августа авиаперевозчику кредит в размере €150 млн. Этих средств, по оценкам минэкономики страны, должно хватить на три месяца. За это время должна решиться судьба Air Berlin.