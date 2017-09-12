Доля потребляемых в РФ лекарств из Калужской области может удвоиться к 2021 году

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ПОС. ВОРСИНО /Калужская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Доля потребляемых в России лекарств, произведенных в Калужской области, может увеличиться с 5% до 10% к 2021 году, сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода фармацевтической компании AstraZeneca.
"Сегодня на территории Калужской области производится более 5% всех фармацевтических препаратов, которые потребляются в нашей стране. Мы рассчитываем, что к 2021 году, может быть, их количество увеличится 10%. Это, согласитесь, очень существенная доля", - сказал Артамонов.
Губернатор отметил, что Калужская область имеет хороший ежегодный прирост объемов производства фармацевтических препаратов. "В первом полугодии (2017 года - прим. ред.) рост составил 87%. Я думаю, такие темпы, которые мы имеем, мы будем сохранять", - добавил он.
Завод AstraZeneca по производству лекарственных препаратов расположен в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области. Губернатор напомнил, что калужский кластер состоит более чем из 60 участников, всего в нем занято около 9 тыс. человек.