Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доля потребляемых в РФ лекарств из Калужской области может удвоиться к 2021 году

Экономика и бизнес
12 сентября, 15:31 UTC+3 ПОС. ВОРСИНО область/ 12, сентября. /ТАСС

Губернатор региона отметил ежегодный прирост объемов производства фармацевтических препаратов в области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОС. ВОРСИНО /Калужская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Доля потребляемых в России лекарств, произведенных в Калужской области, может увеличиться с 5% до 10% к 2021 году, сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время посещения завода фармацевтической компании AstraZeneca.

"Сегодня на территории Калужской области производится более 5% всех фармацевтических препаратов, которые потребляются в нашей стране. Мы рассчитываем, что к 2021 году, может быть, их количество увеличится 10%. Это, согласитесь, очень существенная доля", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что Калужская область имеет хороший ежегодный прирост объемов производства фармацевтических препаратов. "В первом полугодии (2017 года - прим. ред.) рост составил 87%. Я думаю, такие темпы, которые мы имеем, мы будем сохранять", - добавил он.

Завод AstraZeneca по производству лекарственных препаратов расположен в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области. Губернатор напомнил, что калужский кластер состоит более чем из 60 участников, всего в нем занято около 9 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Артамонов, Анатолий Дмитриевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
2
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
3
"Формула кино" и "Синема парк" отказались от показа "Матильды"
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Пауэрлифтер Балынец дисквалифицирован до конца года за футболку с изображением Путина
7
Депутаты: прогноз МЭР по пенсиям не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама