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Селекционный центр ирландской компании откроется под Воронежем в октябре

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:09 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 12, сентября. /ТАСС

Замглавы администрации Каменского района Вадим Сидоров подчеркнул, что центр станет вторым племенным репродуктором генетики Hermitage в России и одним из крупнейших в стране

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ВОРОНЕЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Ирландская компания Hermitage Genetics совместно с предприятием "Специализированное хозяйство (СХ) Каменка" в конце октября откроют крупнейший в России селекционно-генетический центр на 2,6 тыс. свиноматок в селе Темирязево Каменского района Воронежской области. Об этом сообщил ТАСС управляющий центра Александр Мельников.

"Ирландская компания Hermitage Genetics и "СХ Каменка" откроют в конце октября в селе Темирязево генетический центр, в настоящий момент в нем содержится около 3 тыс. чистопородных свиноматок. В центре будет создано 100 рабочих мест", - сказал Мельников.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС замглавы администрации Каменского района Вадим Сидоров, соглашение о создании компаниями Hermitage Genetics и "СХ Каменка" нового центра на 2,6 тыс. чистопородных свиноматок было подписано в посольстве Ирландии в России в сентябре 2016 года.

"В три этапа на предприятие завезено по 1 тыс. голов, первая партия поступила в апреле из первого в стране племенного хозяйства Hermitage Genetics в Вологодской области - 987 элитных свиней и 60 хряков пород крупная белая (йоркшир), ландрас, дюрок, максгро, хайрок. В проект направлено порядка 850 млн рублей, из них около 600 млн рублей - на строительство корпусов, более 180 млн - на поставки и монтаж испанского оборудования, 70 млн - на закупку животных. Производственный план реализации проекта предусматривает единовременное содержание порядка 35 тыс. свиней", - добавил Сидоров.

Он пояснил, что центр станет вторым племенным репродуктором генетики Hermitage в России и одним из крупнейших в стране, первая продажа племенных свиней намечена на март - апрель 2018 года, объем реализации составит 1,2 тыс. голов в неделю, в том числе 300 голов племенных животных, предполагаемый объем ежегодной выручки - порядка 700 млн рублей.

Ирландская компания Hermitage Genetics с 1958 года занимается разработкой и внедрением передовых достижений по совершенствованию таких пород свиней как крупная белая (йоркшир), ландрас, дюрок и пьетрен, поставляет продукцию в 36 стран.

Компания "Специализированное хозяйство Каменка" создана в Воронежской области 2009 году, ранее занималось куплей-продажей скота и владела двумя новыми товарными фермами на 5 тыс. свиноматок, с конца 2015 года реализует в селе Темирязеве проект строительства свиноводческого комплекса замкнутого цикла.

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