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Греф выступил за приватизацию Сбербанка

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:32 дата обновления: 12 сентября, 17:16 UTC+3

Глава Сбербанка подчеркнул, что всегда выступал за увеличение числа сильных частных банков

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф выступает за приватизацию банка и снижение государственного сектора в российской экономике. Об этом Греф заявил журналистам на пресс-подходе по итогам набсовета Сбербанка.

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"Я всегда выступал с такой позиции - как можно меньше государственного сектора в экономике, как можно меньше государственных банков, как можно больше сильных частных банков. Поэтому мы поддерживаем конкуренцию и мы всегда были за приватизацию Сбербанка, как только государство решит это делать, мы всячески это поддерживаем", - сказал Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что отсутствие конкуренции является "большой бедой". "Не дай бог, если в банковском секторе останется несколько крупных банков. Мы за конкуренцию", - добавил он.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
Страны
Россия
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