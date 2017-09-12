Греф выступил за приватизацию Сбербанка

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф выступает за приватизацию банка и снижение государственного сектора в российской экономике. Об этом Греф заявил журналистам на пресс-подходе по итогам набсовета Сбербанка.

"Я всегда выступал с такой позиции - как можно меньше государственного сектора в экономике, как можно меньше государственных банков, как можно больше сильных частных банков. Поэтому мы поддерживаем конкуренцию и мы всегда были за приватизацию Сбербанка, как только государство решит это делать, мы всячески это поддерживаем", - сказал Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что отсутствие конкуренции является "большой бедой". "Не дай бог, если в банковском секторе останется несколько крупных банков. Мы за конкуренцию", - добавил он.