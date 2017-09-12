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Альфа-банк предоставил структуре VEON кредит в объеме 17,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:25 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Кредит на рефинансирование текущей задолженности VimpelCom Holdings B.V. выдается на пять лет

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Альфа-банк предоставил дочерней структуре VEON - VimpelCom Holdings B.V. - кредит в объеме 17,5 млрд руб. сроком на пять лет, говорится в пресс-релизе банка.

"Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности VimpelCom Holdings B.V. и общекорпоративные цели", - отмечается в пресс-релизе.

Процентная ставка по кредиту и другие подробности не уточняются.

VEON Ltd. владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

Холдинг VEON контролируют LetterOne (управляет активами "Альфа-групп", владеет 47,9% VEON), Telenor (19,7%) и The Stichting (8,3%). В свободном обращении находится 24,1% акций.

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