Альфа-банк предоставил структуре VEON кредит в объеме 17,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Альфа-банк предоставил дочерней структуре VEON - VimpelCom Holdings B.V. - кредит в объеме 17,5 млрд руб. сроком на пять лет, говорится в пресс-релизе банка.

"Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности VimpelCom Holdings B.V. и общекорпоративные цели", - отмечается в пресс-релизе.

Процентная ставка по кредиту и другие подробности не уточняются.

VEON Ltd. владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

Холдинг VEON контролируют LetterOne (управляет активами "Альфа-групп", владеет 47,9% VEON), Telenor (19,7%) и The Stichting (8,3%). В свободном обращении находится 24,1% акций.