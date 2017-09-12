Первое в России производство целевого препарата от рака легкого открыли под Калугой

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ТАСС, 12 сентября. Компания "Астразенека" открыла первое в стране производство инновационного целевого препарата для лечения рака легкого на территории индустриального парка "Ворсино" в Калужской области. Объем инвестиций в новую линию составил более 700 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
"Новый препарат для лечения рака легкого [осимертиниб] станет первым на новой производственной линии, в создание которой в настоящее время компания дополнительно инвестирует более 700 млн рублей. В будущем здесь также планируется производить современные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и другие лекарства. Всего - до 3,5 млн упаковок в год", - уточнили в пресс-службе.
"Астразенека" открыла завод в Калужской области в 2015 году, инвестировав в его строительство 224 млн долларов. В настоящее время здесь производят порядка 40 млн упаковок лекарств в год.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что в настоящее время на территории региона выпускается более 5% всех фармпрепаратов, потребляемых в стране.
"Мы рассчитываем, что к 2021 году это количество может увеличиться до 10%", - отметил глава региона.
Применение целевой (таргетной) терапии является одним из наиболее эффективных видов лечения онкологических заболеваний. Специальные препараты блокируют рост и распространение раковых клеток.