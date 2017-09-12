Сбербанк готов рассматривать любые способы урегулирования спора с "Транснефтью"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сбербанк не получал обратной связи от "Транснефти" по мировому соглашению по делу о деривативах, но готов на любые предложения по урегулированию, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Нет, обратной связи не было. Не мы эти споры затевали, мы абсолютно уверены в своей юридической и моральной правоте. Мы считаем вообще такие споры деструктивными, в любое время готовы рассматривать предложения по любым способам урегулирования", - сказал он.

Сделка Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами в начале июня была признана Арбитражным судом Москвы недействительной. Банк обжаловал решение суда. 23 августа девятый арбитражный апелляционный суд признал сделку законной. Накануне рассмотрения апелляции стало известно, что кредитная организация предложила компании заключить мировое соглашение, которое не предполагает денежных выплат.