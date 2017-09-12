Выращивание свеклы в Орловской области становится убыточным от снижения цен на сахар

ОРЕЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Орловской области планируют собрать более 2 млн тонн сахарной свеклы. Из-за снижения закупочных цен ее производство становится убыточным, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Планируемый урожай сахарной свеклы в этом году в Орловской области составит порядка 2 млн тонн, возможно, это будет меньше прошлогодних рекордных 2,23 млн тонн. На 10 сентября оптовая цена на сахар в среднем по ЦФО составляла от 24,5 до 25,5 тыс. рублей за тонну. Прогнозируется ее снижение до 19 тыс. рублей, в этом случае закупочная стоимость сахарной свеклы может упасть до 1,5 тыс. рублей. Для некоторых хозяйств означает убыточность производства", - сказали в областном департаменте сельского хозяйства.

По данным аграрного ведомства региона, конъюнктура на сахарном рынке складывается не в пользу ни производителей, ни переработчиков свеклы. "Невыгодной становится схема расчета сахаром за сданное сырье. Условно говоря, если тонна сахара стоит 40 тыс. рублей, то за тонну свеклы фермер может получить 3,2 тыс. рублей. Убытки понесут и производители, которые не смогут удержать отпускные цены на готовую продукцию", - сказал собеседник ТАСС.

В департаменте отмечают устойчивый ежегодный рост уборочных площадей сахарной свеклы. "В 2017 году она составила 57,2 тыс. га, что на 1,8 % больше прошлогоднего. В Орловской области работают четыре сахарных завода, их мощность позволяет перерабатывать 16,7 тыс. тонн свеклы в сутки. То есть весь объем сахарной свеклы, производимый в регионе, возможно переработать в течение 140-150 суток", - уточнили там.