Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выращивание свеклы в Орловской области становится убыточным от снижения цен на сахар

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:47 UTC+3 ОРЕЛ ОРЕЛ 12, сентября. /ТАСС

В региональном департаменте сельского хозяйства отметили ежегодный рост уборочных площадей сахарной свеклы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Орловской области планируют собрать более 2 млн тонн сахарной свеклы. Из-за снижения закупочных цен ее производство становится убыточным, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Планируемый урожай сахарной свеклы в этом году в Орловской области составит порядка 2 млн тонн, возможно, это будет меньше прошлогодних рекордных 2,23 млн тонн. На 10 сентября оптовая цена на сахар в среднем по ЦФО составляла от 24,5 до 25,5 тыс. рублей за тонну. Прогнозируется ее снижение до 19 тыс. рублей, в этом случае закупочная стоимость сахарной свеклы может упасть до 1,5 тыс. рублей. Для некоторых хозяйств означает убыточность производства", - сказали в областном департаменте сельского хозяйства.

По данным аграрного ведомства региона, конъюнктура на сахарном рынке складывается не в пользу ни производителей, ни переработчиков свеклы. "Невыгодной становится схема расчета сахаром за сданное сырье. Условно говоря, если тонна сахара стоит 40 тыс. рублей, то за тонну свеклы фермер может получить 3,2 тыс. рублей. Убытки понесут и производители, которые не смогут удержать отпускные цены на готовую продукцию", - сказал собеседник ТАСС.

В департаменте отмечают устойчивый ежегодный рост уборочных площадей сахарной свеклы. "В 2017 году она составила 57,2 тыс. га, что на 1,8 % больше прошлогоднего. В Орловской области работают четыре сахарных завода, их мощность позволяет перерабатывать 16,7 тыс. тонн свеклы в сутки. То есть весь объем сахарной свеклы, производимый в регионе, возможно переработать в течение 140-150 суток", - уточнили там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Международная федерация пауэрлифтинга отменила наказание Балынцу за футболку с Путиным
7
ФСВТС: Турция как заказчик имеет приоритетное право комментировать контракт на С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама