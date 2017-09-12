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Греф: около 60% назначений в Сбербанке делаются путем выбора преемника

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Глава банка добавил, что кредитная организация планирует довести этот показатель до 80%

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Около 60% всех назначений в Сбербанке совершаются путем выбора преемника. В планах кредитной организации довести этот показатель до 80%, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Был вопрос о том, сколько из плана преемственности идет реальных назначений на должности. Эта цифра составляет сегодня 60%, то есть 60% всех назначений делается путем назначения преемника, который был назначен на эту позицию ранее. Это уже хорошая цифра, но у нас следующая задача - довести эту цифру до 80%. Чтобы у нас 80% назначений происходило назначенных ранее преемников", - сказал Греф.

Он отметил, что на каждую должность назначается свой преемник коллегиальным путем. "Тот, у кого преемник отсутствует, он не может никуда продвинуться, пока у него не появится преемник", - добавил Греф.

При этом глава Сбербанка отказался отвечать на вопрос о том, кто его преемник в банке.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
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Россия
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