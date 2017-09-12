Сбербанк считает случай с Agrokor беспрецедентным мошенничеством

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сбербанк будет взыскивать проблемную задолженность хорватской компании Agrokor в судебном порядке, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Будем возвращать наши деньги через судебную перспективу. Думаю, что мы своего добьемся. Кейс беспрецедентный, у нас такого "фрода", мошенничества еще не было, когда публичная компания "рисует" прибыль и скрывает за балансом обязательства", - сказал он.

Уже возбуждено уголовное дело против собственников компании, в дальнейшем Сбербанк планирует привлечь к ответственности аудиторов.

"Хорватский кейс зарезервирован на 100%, мы готовы к длительной тяжбе. Мы также надеемся привлечь к ответственности и будем привлекать к ответственности аудиторскую компанию, которая подтверждала фальшивую отчетность", - отметил Греф.

Дальнейшее финансирование для Agrokor не планируется, уточнил Греф.

"Ситуация для нас крайне непрозрачная, мы несколько раз заявляли хорватскому правительству. Странно, что хорватское правительство поддерживает отсутствие прозрачности. В условиях отсутствия прозрачности, когда мы не понимаем, сколько денег необходимо для компании, когда у нас есть претензии к качеству управляющего персонала, когда мы не понимаем, насколько эффективно тратятся эти деньги - мы в такого рода процессах участвовать не хотим", - добавил глава Сбербанка.

Agrokor - крупнейшая частная компания Хорватии, основными направлениями деятельности которой является производство продуктов питания и розничная торговля. Компания находится в долговом кризисе, только ее задолженность перед российскими банками оценивается примерно в 1,3 млрд евро (около 30% от общего долга). Правительство Хорватии в начале апреля приняло закон о введении госуправления в компании и начале процедуры реструктуризации.