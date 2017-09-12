Сбербанк планирует довести свою долю на рынке кредитования МСБ до 26% к концу 2017 года

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сбербанк к концу этого года планирует довести свою долю на рынке кредитования малого и среднего бизнеса до 26%, сообщил журналистам по итогам набсовета Сбербанка глава кредитной организации Герман Греф.
"Отдельно сегодня был также доклад по ситуации с кредитами малого и среднего бизнеса. У нас есть отдельный KPI, который у нас по достижению показателя роста кредитного портфеля, но мы его уже перевыполнили. У нас все идет очень неплохо, наша доля рынка растет. Начинали мы с 19%, сегодня у нас 24%, год мы закончим, скорее всего, по плану 26%. Пока все развивается достаточно позитивно", - сказал Греф.
Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 года Сбербанк выдал малым и средним предпринимателям (МСП) кредитов на общую сумму 2,52 трлн рублей.