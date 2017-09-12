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Сбербанк планирует довести свою долю на рынке кредитования МСБ до 26% к концу 2017 года

Экономика и бизнес
12 сентября, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В период с января по июль 2017 года банк выдал малым и средним предпринимателям кредитов на общую сумму 2,52 трлн рублей

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сбербанк к концу этого года планирует довести свою долю на рынке кредитования малого и среднего бизнеса до 26%, сообщил журналистам по итогам набсовета Сбербанка глава кредитной организации Герман Греф.

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"Отдельно сегодня был также доклад по ситуации с кредитами малого и среднего бизнеса. У нас есть отдельный KPI, который у нас по достижению показателя роста кредитного портфеля, но мы его уже перевыполнили. У нас все идет очень неплохо, наша доля рынка растет. Начинали мы с 19%, сегодня у нас 24%, год мы закончим, скорее всего, по плану 26%. Пока все развивается достаточно позитивно", - сказал Греф.

Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 года Сбербанк выдал малым и средним предпринимателям (МСП) кредитов на общую сумму 2,52 трлн рублей.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
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