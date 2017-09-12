ЕС потратит €120 млн на создание сети wi-fi на всей своей территории

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ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Евросоюз направит €120 млн на установку точек бесплатного беспроводного интернета (Wi-Fi) в общественных местах на всей территории стран сообщества. Об этом во вторник сообщает агентство AFP со ссылкой на соответствующий документ, одобренный на сессии Европарламента в Страсбурге.
Предполагается, что начиная с 2018 года терминалы бесплатного беспроводного интернета появятся более чем в шести тысячах городов и деревень на территории ЕС - в больницах, библиотеках, парках. По словам еврокомиссара по цифровой экономике Марии Габриель, муниципалитеты сами определят, в каких местах необходимо установить точки доступа в первую очередь.
По словам авторов инициативы, идея состоит в том, чтобы максимально упростить процедуру предоставления этой услуги в первую очередь в небольших деревнях.
Как отмечают инициаторы внедрения новой схемы распространения Wi-Fi, задача состоит в том, чтобы устранить цифровое неравенство на всей территории Евросоюза. "Эта инициатива должна стать примером Европы, которая полезна для ее граждан в повседневной жизни", - полагают они.