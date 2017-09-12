Власти Марий Эл попросили правительство РФ продлить программу льготной покупки техники

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ЙОШКАР-ОЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Марий Эл Александр Евстифеев направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил продлить действие программы, позволяющей аграриям покупать сельскохозяйственную технику со скидкой 15-20%. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба правительства республики.
"В связи с высокой эффективностью правительство Марий Эл просит Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич [Медведев], продлить действие постановления правительства РФ от 27 декабря 2012 года на 2018-2020 годы и выделить дополнительные финансовые средства на реализацию постановления в 2017 году", - привели в пресс-службе текст письма.
В правительстве Марий Эл отметили, что продление постановления позволит местным аграриями выполнить план по модернизации сельхозпроизводства.
Во второй половине 2017 года сельхозпроизводители региона планируют купить 148 единиц техники и оборудования на сумму 445 млн рублей. В 2018-2020 годах аграрии намерены приобрести технику и оборудование на 969 млн рублей.
Власти с 2013 года компенсируют производителям техники скидки в размере 15-20%, которые те предоставляют аграриям. В 2016 году объем субсидий составил 11,2 млрд рублей. Лимит субсидий на реализацию указанного постановления в этом году в размере 13,7 млрд рублей был исчерпан в июне. Минпромторг России сообщал, что готов в декабре 2017 года дополнительно профинансировать программу в объеме 2 млрд рублей.