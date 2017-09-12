Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Марий Эл попросили правительство РФ продлить программу льготной покупки техники

Экономика и бизнес
12 сентября, 17:24 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 12, сентября. /ТАСС

Во второй половине 2017 года региональные аграрии планируют закупить 148 единиц техники и оборудования на общую сумму 445 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЙОШКАР-ОЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Марий Эл Александр Евстифеев направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросил продлить действие программы, позволяющей аграриям покупать сельскохозяйственную технику со скидкой 15-20%. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба правительства республики.

"В связи с высокой эффективностью правительство Марий Эл просит Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич [Медведев], продлить действие постановления правительства РФ от 27 декабря 2012 года на 2018-2020 годы и выделить дополнительные финансовые средства на реализацию постановления в 2017 году", - привели в пресс-службе текст письма.

В правительстве Марий Эл отметили, что продление постановления позволит местным аграриями выполнить план по модернизации сельхозпроизводства.

Во второй половине 2017 года сельхозпроизводители региона планируют купить 148 единиц техники и оборудования на сумму 445 млн рублей. В 2018-2020 годах аграрии намерены приобрести технику и оборудование на 969 млн рублей.

Власти с 2013 года компенсируют производителям техники скидки в размере 15-20%, которые те предоставляют аграриям. В 2016 году объем субсидий составил 11,2 млрд рублей. Лимит субсидий на реализацию указанного постановления в этом году в размере 13,7 млрд рублей был исчерпан в июне. Минпромторг России сообщал, что готов в декабре 2017 года дополнительно профинансировать программу в объеме 2 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Евстифеев, Александр Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября
7
ФСВТС: Турция как заказчик имеет приоритетное право комментировать контракт на С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама