"Волгабас" получил госзаказ на изготовление 15 школьных автобусов для регионов РФ

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Завод "Волгабас" (Волгоград) вошел в число пяти компаний-поставщиков, определенных Минпромторгом России, которые будут производить школьные автобусы для госзакупок. Волгоградские автопроизводители получили заказ на 15 автобусов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Волгоградский завод участвует в программе второй год. В прошлом году был госзаказ на 32 автобуса, в этом - на 15. Это автобусы вместимостью более 30 человек", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, завод поставит школьные автобусы в этом году в десять субъектов РФ, в числе которых Дагестан, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чувашская Республики, Московская, Псковская, Новгородская и Волгоградская области.

В пресс-службе также отметили, что "Волгабас" продолжает реализацию приоритетного для ЮФО инвестиционного проекта по созданию современного производства автобусов полного цикла. Это позволит выпускать в год до 480 единиц автобусов различной модификации. Между администрацией региона и машиностроительным предприятием заключено инвестиционное соглашение, по которому до 2021 года завод получит налоговые льготы на сумму 130 млн рублей.

Постановлением правительства РФ в этом году предусмотрена поставка 1549 школьных автобусов в 77 регионов страны, на эти цели Минпромторгу России направлены бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей. Волгоградская область станет одним из крупнейших получателей школьных автобусов: в регион направят 70 машин. В прошлом году область получила 85 новых школьных автобусов.

"Волгабас" - российский машиностроительный холдинг. Ранее сообщалось, что в 2017 году завод планирует выпустить более 600 автобусов - это почти вдвое больше, чем годом ранее. Автобусы, произведенные на волгоградском предприятии, работают в 40 регионах РФ. Также Volgabus известен разработкой беспилотного автобуса "Матрешка", который был представлен в 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме, в 2017 - на праздновании 870-летия Москвы.