Малая ГЭС мощностью 10 МВт за 1,2 млрд рублей появится в КБР

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. ПАО "Русгидро" возобновило строительство еще одной малой гидроэлектростанции (ГЭС) Верхнебалкарской мощностью 10 МВт и стоимостью 1,2 млрд рублей, которая расположена в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом во вторник сообщается на официальном сайте госкомитета субъекта по энергетике, тарифам и жилнадзору.

"В рамках реализации проекта строительства Верхнебалкарской МГЭС с установленной мощностью 10 МВт ООО "Верхнебалкарская Малая ГЭС" заключен договор генерального подряда с консорциумом "ЧиркейГЭСстрой - Гидроремонт- ВКК" (дочернее общество "Русгидро") на сумму 1,263 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Срок завершения строительства - 30 ноября 2018 года. "Генподрядчик обязуется в срок до 30 ноября 2018 года осуществить поставку оборудования, а также с использованием своих материалов, оборудования и инструмента выполнить строительно-монтажные работы, монтаж и пуско-наладку гидромеханического оборудования, металлоконструкций, подъемных механизмов, электротехнического оборудования, монтаж основного гидросилового оборудования", - уточняется в сообщении.

В настоящее время на территории Кабардино-Балкарии работают пять гидроэлектростанций. О намерении возобновлении строительства замороженной ГЭС в декабре 2016 года заявлял председатель правления, гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов во время запуска Заргижской ГЭС. Он отмечал, что компания заинтересована в использовании потенциала рек Северного Кавказа и разработала программу малых ГЭС.