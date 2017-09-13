День X: насколько хороши новые модели iPhone

Как и ожидалось, на мероприятии, которое впервые прошло в зале, названном в честь основателя компании Стива Джобса, Apple показала сразу три новых смартфона: iPhone 8 и 8 Plus и iPhone X (произносится "iPhone Ten", то есть "iPhone Десять"). "Восьмерки" оказались не более чем типичным S-обновлением уже существующих iPhone, а особо радикальные новинки достались iPhone X.

iPhone X

Новый флагман Apple можно уже сейчас назвать одной из самых громких технологических премьер это года. Впервые за десять лет (с момента появления первого iPhone) Apple полностью изменила концепцию своего смартфона.

Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Здесь нет кнопки Home — ведь экран занимает почти всю лицевую сторону устройства. Единственное заметное исключение — узкая, выступающая на дисплее полоска с разговорным динамиком, камерой и другими необходимыми сенсорами. На фотографиях она смотрится несколько странно, и при просмотре видео "съедает" часть изображения, однако, по словам западных журналистов, успевших подержать новинку в руках в демо-зоне презентации, вживую "десятка" смотрится изумительно.

Инфографика Корпорация Apple представила свой новый флагман Смартфон iPhone X, презентация которого состоялась 12 сентября, серьезно отличается от прежних моделей iPhone как внешним видом, так и "начинкой".

Этому способствует OLED-дисплей, использованный впервые в истории iPhone. Его диагональ — 5,8 дюймов. Это больше, чем у iPhone 7 Plus, но за счет очень узких рамок смартфон меньше по габаритам. От экрана стоит ожидать яркой, насыщенной, контрастной картинки с бесконечно глубоким черным цветом — подобные прелести знакомы, например, владельцам последних флагманов Samsung.

В связи с отказом от кнопки "Домой" Apple полностью переработала управление iPhone. "Разбудить" устройство теперь можно касанием дисплея, а чтобы разблокировать его, нужно провести пальцем вверх из нижней части экрана.

Сканера отпечатков пальцев в X нет в принципе — его заменяет Face ID, технология распознавания лица. По словам Apple, это самая совершенная на сегодня подобная технология в мире.

Сначала смартфон незаметно подсвечивает лицо пользователя — так что работает Face ID даже в темноте. Затем с помощью инфракрасных камер создает его модель из тысяч точек. Потом обрабатывает данные с помощью нейросетей и конвертирует в математическую модель. Итог — шанс, что iPhone спутает вас с кем-то другим составляет один на миллион.

Развернуть Работа технологии FaceID © AP Photo/Marcio Jose Sanchez Работа технологии FaceID © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Кроме того, Apple утверждает, что смартфон узнает вас и с новой прической, и в головном уборе. Риск случайных "включений" сведен к минимуму — устройство не снимет блок, если вы не смотрите на него или даже если ваши глаза закрыты — это говорит о том, что система действительно каждый раз внимательно изучает ваше лицо и фотографией его обмануть вряд ли получится (хотя попробовать будет интересно).

Разблокировав устройство, вы попадете на привычный рабочий стол. Чтобы вернуться к нему из любого приложения, нужно просто провести пальцем с нижней части дисплея, как при разблокировке. Похожим образом работает и многозадачность: чтобы вызывать окно с запущенными приложениями, нужно сделать все тот же свайп снизу вверх, а затем — сверху вниз, не отрывая палец от экрана. Это звучит сложнее, чем выглядит, но все равно наверняка нужно будет приноравливаться.

У iPhone X стеклянный корпус с металлической рамкой, а потому есть поддержка беспроводной зарядки.

С Plus-версией смартфона новинку роднит двойная камера, разве что расположена она вертикально. Функционал и оптика у нее чуть улучшена, в частности, на фото-модуле есть оптическая стабилизация изображения, так что снимать портреты в условиях плохой освещенности должно стать проще

Развернуть © AP Photo/Marcio Jose Sanchez © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Работает iPhone X на процессоре на A11 Bionic, который быстрее прошлогоднего на 70%. Учитывая, что A10 до сих пор по ряду параметров остается самым мощным мобильным чипом, результат можно назвать выдающимся.

По времени автономной работы смартфон будет сопоставим с iPhone 7 Plus, а это один из самых долгоиграющих современных флагманов.

А теперь о грустном: цена за стартовую модель с 64 гигабайтами памяти составит в России 79990 рублей — это самый дорогой iPhone в истории. Два цвета на выбор: "серый космос" и серебристый. В продажу в России новинка поступит 3 ноября.

iPhone 8 и 8 Plus

Общий дизайн изменился не сильно, и спереди iPhone 8, и iPhone 8 Plus не отличимы от iPhone 6 и 6 Plus из 2014 года. Все те же скругленные края и 2,5-D стекло, кнопка Home на своем привычном месте и, к сожалению, все те же огромные рамки вокруг дисплея.

Развернуть Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone 8 © AP Photo/Marcio Jose Sanchez Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone 8 © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Но стоит перевернуть модель — и спутать ее с другими айфонами будет невозможно: вместо традиционного алюминия Apple на этот раз выбрала стекло, плавно перетекающее в стальную рамку. Компания утверждает, что оно крепче любого другого стекла, используемого сегодня в мобильных устройствах, но разбить дорогостоящую новинку наверняка все равно будет проще, чем предыдущие iPhone. Зато теперь смартфон поддерживает беспроводную зарядку.

А вот внутри изменений набралось достаточно. Во-первых, появилась технология True Tone из iPad Pro 9,7'. iPhone 8 умеет оценивать окружающее освещение и соответствующим образом изменять цветопередачу дисплея, за счет чего изображение в любых условиях остается одинаковым. На словах функция кажется не особенно полезной, однако ее значимость уже оценили пользователи планшетов Apple, которые в этом плане выгодно отличаются от конкурентов, так что нововведение значимое.

Во-вторых, обновилась камера. Apple установила в смартфон новый сенсор — он больше, быстрее, способен улавливать гораздо большее количество света и оснащен оптической стабилизацией даже в маленькой модели. В 8 Plus к нему прибавляется еще один, телефото, с апертурой f/2.8 (у основного этот параметр составляет f/1.8).

Портретный режим был доработан и обзавелся новым функционалом под названием "Portrait Lightning". Теперь пользователь самостоятельно может "выбирать" для фото освещение — например, имитировать студийный свет или не размывать задний фон, а делать его практически черным

Снимки на презентации выглядели впечатляюще. Кроме того, iPhone 8 умеет снимать видео в разрежении 4К при частоте в 60 кадров в секунду. А еще это первый смартфон, созданный для работы с приложениями дополняемой реальности.

В-третьих, у устройства тот же новый процессор, что и у iPhone X — A11 Bionic.

Оба смартфона защищены от воды, как и прошлогодние iPhone 7.

И нет, разъем для наушников не вернулся.

iPhone 8 и 8 Plus появятся в России 29 сентября в трех цветах: серебристом, «серый космос» и обновленном золотом. Цена на обычную версию с 64 гигабайтами памяти составляет 56990 рублей, на Plus — 64990.

Apple Watch series 3 и Apple TV 4K

Развернуть © EPA-EFE/APPLE INC. © EPA-EFE/APPLE INC.

Вкратце — о менее важных анонсах вчерашней презентации. Анонсировано новое поколение умных часов Apple Watch. Series 3 получили полноценный модуль сотовой связи и смогут работать еще более самостоятельно, без постоянной привязки к iPhone. Получать уведомления, принимать и отправлять СМС и даже совершать звонки можно будет оставив iPhone дома, как и слушать музыку — с часов можно подключаться к Apple Music. Пожалуй, это действительно полезный функционал.

А новая телеприставка Apple TV поддерживает 4K и режим HDR. Но главное в этой истории то, что подобный контент появится в iTunes — самом популярном цифровом магазине планеты. Так что если вы никогда не задумывались о покупке 4K-телевизора, время, пожалуй, пришло.

Дмитрий Николаев