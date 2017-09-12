Минпромторг предлагает согласовывать закупки буровых платформ дороже 100 млн рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Закупки отдельных видов морской техники, в том числе буровых платформ, целесообразно согласовывать с правительственной комиссией по импортозамещению, если их стоимость превышает 100 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

На данный момент новый режим закупки морской техники, который может быть введен в начале следующего года, подразумевает согласование закупки дороже 2 млн руб.

"Минпромторгом России ранее неоднократно поддерживалась данная инициатива, при этом, по нашему мнению, ценовой порог для отдельных видов морской техники, таких как буровые платформы, может быть увеличен до 100 млн руб.", - говорится в ответе пресс-службы министерства на запрос ТАСС.

Установление данных пороговых значений позволит отечественной судостроительной промышленности более детально понять потребности отечественных судовладельцев и предложить российские аналоги на конкурентных условиях, добавили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что новый режим закупки авиационной и морской техники заработает с начала следующего года. В Госдуму был внесен законопроект (поправки в 223-ФЗ), согласно которому комиссия по импортозамещению правительства будет обладать исключительными правами регулировать все заказы свыше определенных сумм, которые будут утверждены кабинетом министров. Действие закона будет распространено на компании, где доля государства превышает 50%, и на их дочерние структуры. Рогозин уточнил, что на уровне экспертов обсуждаются такие ценовые планки отсечения, как 1 млрд руб. для самолетов, 400 млн руб. - для вертолетов, 2 млн руб. - для морской техники.