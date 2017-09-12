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Белоруссия активизировала переговоры по вступлению в ВТО

Экономика и бизнес
12 сентября, 20:33 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, сентября. /ТАСС

Белорусская делегация примет участие в очередном раунде переговоров по присоединению страны к организации, которые пройдут в Женеве 12-15 сентября

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МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Постпред Турции при Всемирной торговой организации (ВТО), председатель рабочей группы по присоединению Белоруссии к ВТО Кемаль Маденоглу отметил прогресс в процессе присоединения республики к организации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МИД Белоруссии по итогам встречи Маденоглу, первого замглавы МИД Андрея Евдоченко, а также и.о. директора департамента по присоединению новых стран секретариата ВТО Маики Ошикавы.

12-15 сентября белорусская делегация принимает участие в очередном раунде переговоров по присоединению Белоруссии к ВТО в Женеве.

"В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в переговорном процессе по присоединению Белоруссии к ВТО и ход подготовки к девятому заседанию рабочей группы, - отметили в МИД. - Маденоглу приветствовал значительную активизацию переговоров Белоруссии и подтвердил поддержку скорейшему вступлению страны в организацию". В ходе встречи "стороны выразили удовлетворение достигнутым с начала 2017 года прогрессом Белоруссии в процессе присоединения к ВТО, в том числе распространением первого проекта доклада рабочей группы и завершением двусторонних переговоров с рядом стран-членов ВТО".

Евдоченко передал участкам встречи приглашение главы МИД Белоруссии Владимира Макея посетить Минск в 2017 году.

12 сентября в Женеве также был подписан протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров с Эквадором, который стал 13-м членом ВТО, с которым Минск завершил двусторонние переговоры по присоединению к организации. В этот же день было достигнуто принципиальное согласие о завершении к концу 2017 года переговоров по доступу на рынок товаров с Эль-Сальвадором.

Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. На сегодняшний день все партнеры Белоруссии по ЕврАзЭС уже стали членами организации. Принципиальное решение об активизации соответствующего переговорного процесса было принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко на совещании в конце марта прошлого года.

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