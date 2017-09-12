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Apple презентовал флагман iPhone X

Экономика и бизнес
12 сентября, 23:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС

У нового смартфона появился безрамочный OLED-экран и сенсор 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата - Face ID

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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple во вторник представила свой самый продвинутый смартфон. Он называется iPhone X.

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Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus

IPhone Х выпускается в корпусах серебристого цвета и цвета "серый космос" в версиях на 64 Гб и 256 Гб по цене, начиная от $999. Заказы будут приниматься с 27 октября, а их доставка и продажи в магазинах начнутся с 3 ноября текущего года.

Новинка обладает безрамочным OLED-экраном, который целиком занимает всю фронтальную часть смартфона. Новая улучшенная камера (12 мегапикселей) дает картинку такой четкости, что, например, в глазах человека можно разглядеть изображение фотографа. Камера позволяет создавать анимированные знаки-эмодзи, воспроизводящие мимику владельца.

Смартфон оснащен сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата - Face ID. Для этого требуется не больше пары секунд, что позволяет пользователю разблокировать гаджет и входить в меню без задержки. Благодаря инфракрасному датчику функция распознавания лица будет работать в темноте. Face ID можно использовать для осуществления покупок.

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Презентация последних моделей iPhone. Онлайн

Батарея в устройстве работать без подзарядки на 2 часа дольше, чем iPhone 7. Компания также представила беспроводное устройство Air Power, способное заряжать несколько гаджетов одновременно.

iPhone X лишен физической кнопки Home. В прошлой модели iPhone 7 Plus уже не было физической "домашней" кнопки, которая стала сенсорной.

Разработка смартфона премиум-класса стала ожидаемым сюрпризом к важной дате - в текущем году Apple отмечает 10 лет с момента поступления первого iPhone в продажу. Презентация проводилась впервые в театре, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011). Зал расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park  в Купертино.

 

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