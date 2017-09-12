Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus

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Корпорация Apple во вторник представила свои новые продукты, среди которых и флагманский iPhone X. Главное отличие в дизайне - безрамочный дисплей, который занимает всю фронтальную часть смартфона. Однако, основные изменения спрятаны внутри устройства.
На инфографике ТАСС - главные отличия iPhone X от прошлогоднего флагмана Apple - iPhone 7 Plus.