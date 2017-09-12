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Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus

Экономика и бизнес
12 сентября, 23:48 UTC+3

По горячим следам презентации Apple ТАСС разобрался, чем новый флагман американской корпорации отличается от прежнего

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Материал из 1 страницы
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X

Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X

© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Корпорация Apple во вторник представила свои новые продукты, среди которых и флагманский iPhone X. Главное отличие в дизайне - безрамочный дисплей, который занимает всю фронтальную часть смартфона. Однако, основные изменения спрятаны внутри устройства.

На инфографике ТАСС - главные отличия iPhone X от прошлогоднего флагмана Apple - iPhone 7 Plus.

 

 

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