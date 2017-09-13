Правительство РФ обсудит исполнение бюджета и рассмотрит ряд законопроектов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит исполнение федерального бюджета за январь - июнь текущего года, а также рассмотрит ряд законопроектов и распределит субсидии, в том числе, на подготовку зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Вопросы бюджета

Первый пункт повестки - "Об итогах исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2017 года", говорится в материалах правительства.

Кроме того, кабмин обсудит законопроект, продлевающий еще на один год срок действия норм, позволяющих направлять остатки средств федерального бюджета за истекший год на начало следующего года.

Еще один законопроект предполагает сохранение для отдельных резидентов особых экономических зон ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на уровне 2%. Ранее был принят закон, согласно которому эта ставка на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года была увеличена до 3%.

Изменения в КоАП

Также правительство рассмотрит проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящий новый вид нарушений - "предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований". В кабмине отметили, что данный проект закона направлен на повышение эффективности лицензионного контроля в этой сфере.

Еще один проект поправок в КоАП предусматривает введение штрафов от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за непредставление должностными лицами, либо представление ими недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и о лесных пожарах. Как отмечается в материалах кабмина, в настоящий момент обязанность предоставлять в Рослесхоз подобные данные возложена на уполномоченные региональные органы власти. В свою очередь Рослесхоз передает в правительство сведения, полученные с помощью информационной системы дистанционного мониторинга.

При этом, по информации Рослесхоза, часто данные о площади лесных пожаров на территории России сильно отличаются от данных, представленных субъектами Федерации. В результате отсутствие объективной и достоверной информации о лесных пожарах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, препятствует принятию необходимых решений на федеральном уровне и своевременному введению режимов ЧС в лесах, а также эффективной координации деятельности по тушению лесных пожаров. Штраф же составляет всего от трехсот до пятисот рублей.

Народная дружина

Еще один пункт повестки дня - обсуждение проекта закона, уточняющего порядок приема в народную дружину и перечень ограничений для граждан, желающих стать внештатными сотрудниками полиции (в настоящее время для них прописаны более жесткие ограничения, чем для тех, кто претендует на замещение должностей в органах внутренних дел). Этим же документом предлагается закрепить право органов власти и местного самоуправления "осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка", а также распространить установленные особенности создания и деятельности народных дружин в городах федерального значения на город Севастополь.

Правительство обсудит и законопроект, предусматривающий применение Роспотребнадзором контрольных закупок в рамках работы по защите прав потребителей и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В случае одобрения кабмином, законопроекты будут внесены в Госдуму.

Международный блок

На заседании в среду будет рассмотрен вопрос о внесении на ратификацию в Госдуму соглашения между РФ и Таджикистаном о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, подписанного в Душанбе в феврале текущего года во время визита президента РФ Владимира Путина. Этот договор позволит военным фельдъегерям использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт для обеспечения безопасности и своевременности доставки корреспонденции на российскую военную базу в Таджикистане.

Также будет рассмотрен проект закона о ратификации соглашения с Финляндией о продаже правительству этой страны "Дома Финляндии", который был открыт в Санкт-Петербурге в 2009 года главами правительств двух государств. Этот дом расположен в историческом центре северной столицы, в нем размещаются представительства Института Финляндии в Санкт- Петербурге, Финско-Российской торговой палаты, финской школы, представительства городских властей Хельсинки, Тампере, Котка и Турку. В 2015 году финская сторона обратилась с предложением о выкупе "Дома Финляндии" и соответствующее соглашение было подписано 4 июля 2017 года в Москве.

Субсидии

Правительство рассмотрит вопрос о распределении зарезервированных ранее в рамках подготовки зимней Универсиады 2019 года в Красноярске средств в размере более 2,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию еще двух спортивных объектов и на увеличение финансирования по одному из определенных ранее объектов.

Также кабмин, как ожидается, выделит почти 1,5 млрд рублей на софинансирование реконструкции стадиона "Нарт" в Черкесске, строительства спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" в алтайском селе Майма и строительства спортивно-культурного центра в поселке городского типа Каа-Хем в Туве.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о выделении 1 млрд рублей семи регионам РФ (республики Коми и Саха-Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская и Московская области), заявившим о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году с учетом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и ее среднему размеру за первое полугодие текущего года. "Это позволит регионам выполнить обязательства по выплате доплат в полном объеме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тыс. человек", - говорится в материалах к заседанию.