Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Корпорация Apple во вторник представила свой самый продвинутый смартфон iPhone X, обновила серию iPhone восьмой моделью и "умные" часы Apple Watch. Компания отмечает 10 лет с момента поступления первого iPhone в продажу, презентация проводилась впервые в театре, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011). Зал расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Сканер лица и безрамочный экран

Глава компании Тим Кук назвал iPhone X "крупнейшим скачком вперед с момента выпуска первого iPhone". "Десятка" выходит в корпусах серебристого цвета и цвета "серый космос" в версиях на 64 Гб и 256 Гб по цене, начиная от $999. Заказы будут приниматься с 27 октября, а их доставка и продажи в магазинах начнутся с 3 ноября текущего года. Местные эксперты обратили внимание на это обстоятельство, объяснив его возможностью возникновения проблем в поставках готовой продукции на рынок.

Инфографика Корпорация Apple представила свой новый флагман Смартфон iPhone X, презентация которого состоялась 12 сентября, серьезно отличается от прежних моделей iPhone как внешним видом, так и "начинкой".

Apple считает, что iPhone X "воплощает в реальность представление о смартфоне как об устройстве настолько умном, что оно саморазвивается, реагируя на прикосновение пальцев, на звук голоса и даже взгляд пользователя". Новинка обладает безрамочным OLED-экраном, который целиком занимает всю фронтальную часть смартфона. Он имеет диагональ 5,8 дюйма и размером практически не отличается от iPhone 7 Plus, хотя выглядит более компактным.

Корпус, в отличие от предыдущих моделей серии iPhone, покрыт защитным стеклом не только с лицевой, но и обратной стороны. Боковая часть выполнена из нержавеющей стали, устройство обладает повышенной защитой от проникновения воды и пыли. Эта защита естественно становится менее эффективной по мере эксплуатации гаджета.

Смартфон оснащен сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата - Face ID, который распознает и запоминает особенности черт лица владельца, анализируя одновременно около 30 тысяч точек на его поверхности. На анализ и разблокировку у аппарата уходит не больше пары секунд. Благодаря инфракрасному датчику функция распознавания лица будет работать в темноте. Face ID можно использовать для осуществления покупок.

Новая улучшенная камера (12 мегапикселей) дает картинку такой четкости, что, например, в глазах человека можно разглядеть изображение фотографа. Камера позволяет создавать анимированные знаки-эмодзи, воспроизводящие мимику владельца. Сенсор Face ID, запоминая черты лица владельца, также позволяет создавать виртуальные маски популярных персонажей или киногероев.

Микросхемы и новое зарядное устройство

Батарея в устройстве будет работать без подзарядки на 2 часа дольше, чем iPhone 7. Компания также представила беспроводное устройство Air Power, способное заряжать несколько гаджетов одновременно. Соответственно на корпусе iPhone X разъем для подсоединения провода зарядного устройства не предусмотрен.

iPhone X лишен физической кнопки Home. Эту функцию берет на себя Face ID, для перехода в меню теперь достаточно провести кончиком пальца в любом месте дисплея. В прошлой модели iPhone 7 Plus уже не было физической кнопки Home, которая стала сенсорной. В "десятке" использован новый шестиядерный чипсет (набор микросхем) с графическим ускорителем, способным совершать до 600 млрд операций в одну секунду.

Защитное стекло с обеих сторон

Обновления серии iPhone получили названия iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Эти смартфоны можно будет начать заказывать 15 сентября, а заказы будут доставляться после 22 сентября. Модели выполнены в трех цветах: темно-сером (почти черном), серебристом (почти белом) и золотистом. Стоимость самого дорогого - iPhone 8 Plus - составляет $799.

iPhone 8 выпускается в версиях на 64 Гб и 256 Гб по цене, начиная от $699, iPhone 8 Plus - в версиях на 64 Гб и 256 Гб по цене от $799. Размер по диагонали составляет 4,7 и 5,5 дюйма. Как и новый флагман iPhone X, гаджет обладает улучшенной камерой (12 мегапикселей) и функцией беспроводной зарядки. Эти модели все еще оснащены кнопкой Home.

"Восьмерка" спереди и сзади защищена особо прочным стеклом, которое на 50% толще, чем у предыдущей "семерки". Специальное олеофобное покрытие позволяет легко устранять жирные пятна от пальцев и их отпечатки.

Для разблокировки смартфона предусмотрен датчик распознавания отпечатков пальцев. Они служат паролем для входа в устройство и пригодны также для идентификации владельца при оплате товаров и услуг в интернете.

Часы более независимы от смартфона

Новое поколение Apple Watch Series 3 оснащено встроенным беспроводным модемом, что позволяет часам работать независимо от iPhone. Ранее для того, чтобы совершать с помощью Apple Watch телефонные звонки, посылать sms-сообщения или воспроизводить музыку, пользователь должен был обязательно держать рядом смартфон.

Голосовой помощник Siri позволяет направлять приглашения, записывать задания и напоминания, а также ориентироваться на местности по карте, выводимой на дисплей устройства. Удаленность смартфона при этом не мешает получать уведомления от приложений iPhone. Часы оснащены новым двухъядерным процессором, новым микрочипом для Bluetooth. Появились альтиметр и усовершенствованный сенсор, который выводит измерение пульса прямо на экран.

Как подчеркнул глава компании Тим Кук, уровень удовлетворения потребителей качеством часов компании составляет 97%.

Новые Apple Watch планируется выпустить на рынок 22 сентября, оформить предзаказ можно, начиная с 15 сентября. Потребители смогут приобретать новинку в трех цветах: темно-сером, серебристом и золотистом. Цена составит от $149 до $199.

Цены на iPhone 8 в официальном магазине в России будут начинаться с 56,99 тыс. pyблей за модель с дисплеем 4,7 дюйма и памятью в 64 гигабайта. Цена на 4,7-дюймовый iPhone 8 с памятью в 256 гигабайт составит 68,99 тыс. pyблей. Стоимость iPhone 8 Plus с экраном в 5,5 дюйма составит 64,99 тыс. pyблей и 76,99 тыс. pyблей за модель с емкостью 64 и 256 гигабайт соответственно.

Что касается флагманской модели IPhone X, то цены в России на него стартуют с 79,99 тыс. pyблей за модель с памятью в 64 гигабайта. Цена на модель с 256 гигабайтами составит 91,99 тыс. рублей.

Годовщина и место презентации

Во время презентации глава компании Тим Кук не преминул сказать несколько теплых слов о своем предшественнике - основателе компании Стиве Джобсе. "Мы назвали наш театр в честь Стива, потому что мы продолжаем его любить, а он любил такие дни, как сегодня", - отметил Кук.

Apple Park открылся в апреле этого года и уже успел завоевать славу чуда инженерной мысли. Его центральное здание выполнено в форме кольца площадью 260 тыс. кв. м, внутри которого разбит парк. В Apple заявляют, что кампус является одним из наиболее энергоэффективных комплексов в мире, который практически полностью функционирует за счет возобновляемой энергии. На территории кампуса расположены семь кафе, оздоровительный центр, научно-исследовательская лаборатория, официальный магазин Apple и зал для презентаций вместимостью 1 тыс. человек, большая часть которого расположена под землей.

Всего на постройку кампуса, в котором работают более 12 тыс. сотрудников, было потрачено около $5 млрд.