"Аэрофлот" возобновил авиасообщение между Москвой и Гаваной

Космический корабль "Союз МС-06" пристыковался к МКСКосмос 13 сентября, 6:02
МОК намерен добиться участия спортсменов КНДР в Олимпиаде в Южной КорееСпорт 13 сентября, 5:45
Во многих районах Гаваны из-за урагана "Ирма" по-прежнему нет света и водыПроисшествия 13 сентября, 5:43
Допинг-проба "Б" бойца UFC Джонса оказалась положительнойСпорт 13 сентября, 5:36
NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада МакларенаСпорт 13 сентября, 4:23
Кузнецова предложила Минздраву включить альтернативные диагностики туберкулеза в ОМСОбщество 13 сентября, 3:59
Президент Венесуэлы подтвердил готовность к диалогу с оппозициейМеждународная панорама 13 сентября, 3:41
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часыЭкономика и бизнес 13 сентября, 3:21
Мантуров: Россия установит сроки запуска беспилотных автомобилей совместно с ЕврАзЭСЭкономика и бизнес 13 сентября, 2:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАВАНА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. "Аэрофлот" возобновил во вторник авиасообщение между Москвой и Гаваной, прерванное несколько дней назад из-за обрушившегося на Кубу урагана "Ирма". Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве авиаперевозчика в Гаване.
Рейс SU 0150 прибыл в Гавану в 15:27 по местному времени (22:27 мск) с небольшой задержкой. По словам представителя "Аэрофлота", для вывоза пассажиров был направлен более крупный борт, который был вынужден лететь через Осло с посадкой для дозаправки.
В Москву рейс SU 0151 отправился в 18:20 по местному времени (01:20 мск). Вероятнее всего, он также совершит дозаправку в столице Норвегии. В общей сложности из Гаваны в Москву во вторник вылетели почти 300 человек.
С 13 сентября, как ожидается, рейсы Москва - Гавана - Москва будут осуществляться по обычному расписанию. "Аэрофлот" из-за урагана не выполнял ежедневные рейсы из столицы РФ на Кубу и обратно с 9 сентября.
Международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти возобновил работу во вторник в 12 часов дня (19:00 мск). Аэропорт Хуан Гуальберто Гомес в туристическом центре Варадеро, расположенном в 140 км к востоку от Гаваны, открылся на четыре часа раньше.
В минувшие выходные дни ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - пронесся практически по всему северному побережью Кубы. По данным властей, "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и нанесла экономике страны серьезный ущерб.