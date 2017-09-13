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"Аэрофлот" возобновил авиасообщение между Москвой и Гаваной

Экономика и бизнес
13 сентября, 4:44 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти возобновил работу во вторник в 19:00 мск. Аэропорт Хуан Гуальберто Гомес в Варадеро открылся на четыре часа раньше

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ГАВАНА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. "Аэрофлот" возобновил во вторник авиасообщение между Москвой и Гаваной, прерванное несколько дней назад из-за обрушившегося на Кубу урагана "Ирма". Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве авиаперевозчика в Гаване.

Рейс SU 0150 прибыл в Гавану в 15:27 по местному времени (22:27 мск) с небольшой задержкой. По словам представителя "Аэрофлота", для вывоза пассажиров был направлен более крупный борт, который был вынужден лететь через Осло с посадкой для дозаправки.

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В Москву рейс SU 0151 отправился в 18:20 по местному времени (01:20 мск). Вероятнее всего, он также совершит дозаправку в столице Норвегии. В общей сложности из Гаваны в Москву во вторник вылетели почти 300 человек.

С 13 сентября, как ожидается, рейсы Москва - Гавана - Москва будут осуществляться по обычному расписанию. "Аэрофлот" из-за урагана не выполнял ежедневные рейсы из столицы РФ на Кубу и обратно с 9 сентября.

Международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти возобновил работу во вторник в 12 часов дня (19:00 мск). Аэропорт Хуан Гуальберто Гомес в туристическом центре Варадеро, расположенном в 140 км к востоку от Гаваны, открылся на четыре часа раньше.

В минувшие выходные дни ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - пронесся практически по всему северному побережью Кубы. По данным властей, "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и нанесла экономике страны серьезный ущерб.

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