Наталкинское месторождение позволит России выйти на второе место по производству золота

ТАСС, 13 сентября. Запущенный во время работы Третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) горно-металлургический комплекс ПАО "Полюс" в Магаданской области, который разрабатывает Наталкинское месторождение, позволит России выйти на второе место в мире (после Китая) по производству золота. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"В Магаданской области запущено самое большое предприятие в России и одно из крупнейших в мире. Объем переработки руды составит больше 200 млн тонн в год, объем производства золота составит 13 млн тонн в год. Это увеличивает на 5% производство золота в стране. Благодаря этому Россия выводится на второе место в мире после Китая по производству золота", - приводит пресс-служба слова генерального директора ПАО "Полюс" Павла Грачева.

По словам инвестора, на предприятии задействованы самые современные технологии как на самом карьере, так и на обогатительной фабрике. "Карьер полностью электрифицирован, доставка руды на фабрику осуществляется по транспортному конвейеру, продолженному под землей. Протяженность этого конвейера составляет более одного километра. Мельница по измельчению руды - одна из крупнейших в мире. Ее диаметр составляет более 10 метров", - уточнил Грачев.

Наталкинское месторождение открыто в 1942 году. В советское время на территории Магаданской области использовался труд заключенных. Это была ручная работа лопатой. Разрабатывали месторождение подземным способом. По сути это были небольшие шахты, выкопанные вручную, их до сих пор можно увидеть на месте размещения карьера. В девяностые годы работа была прекращена. Новая страница в истории Наталки началась после прихода "Полюса".