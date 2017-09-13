Эксперты: потребления угля в РФ падает, спрос на него может обеспечить углехимия

ТАСС, 13 сентября. Потребление угля в большой энергетике России, которое через пять лет, как ожидается, уменьшится на 5,5%, и переход регионов на альтернативные виды топлива могут привести к дальнейшему снижению спроса на уголь внутри страны, считают в Минэнерго РФ.

Опрошенные ТАСС эксперты уверены, что уголь останется востребованным в традиционных областях - генерации, металлургии и жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), но необходимо развивать проекты по его глубокой переработке, расширив сферы применения. О том, почему регионы отказываются от угля, с какими трудностями сталкиваются инициаторы проектов в углехимии, почему компании не заинтересованы в инвестировании таких производств, - в материале ТАСС.

Спрос сформирован

Поставки угля российским потребителям, по данным Минэнерго РФ, за последние пять лет сократились более чем на 20 млн тонн - до 167,9 млн тонн в 2016 году, а экспорт вырос почти на 30% и достиг 164,6 млн тонн, а в этом году увеличится еще до 185 млн тонн. Как сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, потребление угля внутри страны продолжит сокращаться.

"Это, в общем-то, процесс закономерный и естественный", - добавил он.

Так, по его словам, потребность металлургического комплекса в коксующемся угле зависит от спроса на рынке.

"Если есть спрос на металл, значит, будет спрос на коксующийся уголь", - пояснил он. Большинство предприятий, добывающих коксующиеся марки, интегрированы в металлургические холдинги, среди них - "Евраз", "ММК", Промышленно-металлургический холдинг, "Северсталь".

Как рассказал ТАСС директор по обогащению угля компании "Воркутауголь" (входит в "Северсталь") Олег Гришин, у предприятия нет проблем со сбытом продукции: среди металлургов добываемый в Воркуте уголь продолжает пользоваться высоким спросом (основным потребителем выступает Череповецкий металлургический комбинат, входящий в "Северсталь", - прим. ТАСС).

Когда переход оправдан

Другим сегментом внутреннего потребления угля остается большая энергетика и ЖКХ: по оценкам замминистра, потребление угля в этой сфере стабильно уже как минимум 10 лет и составляет примерно около 90 млн тонн угля в год. Однако через пять лет этот объем может сократиться на 5 млн тонн за счет замены старых энергоблоков, построенных 40-50 лет назад, на новые, более эффективные.

Что касается ЖКХ, то, как отметил Яновский, процесс замещения угля и мазута в ЖКХ газом вполне объективен.

"Выработка тепла или электроэнергии в черте городов на газе более экологичная и дешевая, нежели на мазуте или угле", - сказал он.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова также отметила, что отказ от угля и переход на другие виды топлива оправдан как с точки зрения экономики, так и экологии. Для многих регионов уже долгие годы газ - основной вид топлива. По словам управляющего директора филиала ПАО "Квадра" - "Курская генерация" Александра Воронина, уголь используется в качестве резервного топлива только на одной из трех ТЭЦ.

Вытеснение угля газом в сфере энергогенерации и ЖКХ отчасти происходит из-за дисбаланса в формировании цен, считает руководитель аналитической группы "Каракан инвест" (угольные активы расположены в Кузбассе) Александр Сарычев. Он пояснил, что цена угля полностью рыночная, в то время как цена на газ устанавливается государством.

"Потребление угля на внутреннем рынке имеет слабые перспективы роста", - отметил он, добавив, что большинство государственных стратегических программ ориентированы на сохранение доминирующего положения газа и развитие газовой энергогенерации.

Решающая доступность угля

Однако для некоторых территорий РФ подключение к газовым сетям остается довольно затруднительным. В частности, речь идет о северных территориях. Как рассказали ТАСС в администрации Заполярного района Ненецкого автономного округа (НАО, к району относятся все поселения, кроме Нарьян-Мара, - прим. ТАСС), уголь останется основным источником получения тепла в селах округа, хотя его завоз с 2014 по 2017 год и сократился на 23%.

В районе пояснили, что из-за климата и географических особенностей газотранспортная сеть не развивается более четырех лет.

Власти региона разрабатывают проект строительства магистрального газопровода для подключения к нему поселений Нижнепечорья. Но из-за больших затрат на него и низкой плотности населения стоимость реализации газа потребителям будет очень высокой, а это потребует увеличения расходов окружного бюджета на возмещение ресурсоснабжающим предприятиям недополученных доходов.

Останется востребованным уголь и в районах, близких к угледобыче, добавляет Сарычев. Не ожидают существенного сокращения потребления угля и в Мурманской области, сообщили ТАСС в Министерстве энергетики региона.

Основным видом топлива в области всегда был мазут. В регионе идет работа над проектом модернизации энергосистемы - снижения использования мазута и переход на местные виды топлива (в первую очередь, торф) и угля, доля которого в топливном балансе составляет не более 30%.

Альтернативное топливо

Другой северный регион - Архангельская область - так же, как Мурманская область, планирует изменить соотношение между энергоресурсами. Согласно утвержденной в 2014 году концепции развития локального теплоснабжения до 2030 года, область намерена переходить на древесное биотопливо и постепенно заместить привозной мазут и уголь (его доля в топливном балансе - около 16%), плечо доставки которого может достигать до 4 тыс. км.

"На территории региона ежегодно образуется 3,8 млн кубометров неиспользуемых отходов лесозаготовки и деревообработки, еще 1,2 млн кубометров - это запасы древесины в рамках санитарных рубок. Таким образом, в общей сложности имеется порядка 1,3 млн тонн условного топлива, что в два раза превышает топливную потребность еще не переведенных на биотопливо котельных", - пояснил ТАСС министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев.

Также планируется развивать сетевое газоснабжение для промпредприятий. В итоге в локальной энергетике Архангельской области на природный газ будет приходиться 54%, на биотопливо - 44%, на прочие ресурсы - всего 2%.

Углехимия как шанс

Стимулом к использованию угля могут стать технологии, которые снизят вред от его сжигания и решат вопросы с использованием образующихся отходов, считает ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" Дмитрий Баранов. Кроме того, по его словам, сфера применения угля может быть шире.

"Рассматриваются варианты его газификации, превращения в жидкое топливо. Возможно, что по мере развития технологий может появиться и какое-то другое его применение", - добавил Баранов.

В том, что уголь как ресурс не потеряет своей популярности, уверен и гендиректор "Южной угольной компании" (Ростовская область) Роман Штейнцайг.

Один из перспективных вариантов - глубокая переработка угля и выпуск новой продукции с высокой добавленной стоимостью, но пока в РФ практически нет таких проектов. Как рассказали ТАСС в Институте углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, если в советское время в целом выпускалось более 20 тыс. наименований химпродукции, то сейчас - только 500-600.

"Все это в полной мере касается и углехимического производства. Коксохимические предприятия России производят в основном продукты (кокс, коксохимическая смола и коксовый газ), являющиеся сырьем для дальнейшей глубокой переработки, в настоящее время не выпускают продукты с высокой добавленной стоимостью", - пояснил собеседник.

Эксперты указывают, что в настоящее время в принципе отсутствует сводная информация по номенклатуре и объемам выпускаемой, потребляемой углехимической продукции в отраслях экономики РФ, нет данных и о текущих и перспективных потребностях в ней. Есть трудности и с подготовкой научных и инженерных кадров по глубокой переработке угля и углехимии: таких специалистов готовят только на двух кафедрах отечественных вузов.

Нужны инвесторы и время

Одна из главных проблем незаинтересованности в проектах глубокой переработки, несмотря на то, что конечный продукт в цене может в разы превышать стоимость угля, - долгий срок их окупаемости, при этом рентабельность довольно низкая (около 10%). Как пояснили в "Каракан инвесте", технологически процесс глубокой переработки для угольной компании довольно емкий, учитывая то, что сначала полезное ископаемое нужно добыть.

По словам Сарычева, российское банковское сообщество не готово входить в такие проекты, а иностранный капитал не доступен из-за санкций.

"В России подобные технологии развиты слабо, а доступ к иностранным ноу-хау также ограничен из-за режима санкций", - добавил он.

Создание собственных производств требует больших временных затрат, подтверждает директор компании "Сорбенты Кузбасса" (резидент "Сколково") Александр Бервено.

"Процесс разработки технологии очень длительный, у нас он занял семь лет", - сказал он.

В этом году возможность инвестирования, по сути, в единственный в Кузбассе проект, наиболее близкий к промышленной реализации, оценивал угольный холдинг "Топпром". Однако, как уточнил Бервено, найти оптимальный вариант сотрудничества пока не удается, и поиск инвестора продолжается. По его мнению, для развития таких проектов необходимы льготные займы.

"Было бы здорово, если бы такая возможность появилась в рамках программы Фонда развития промышленности, то есть получение льготного займа под 5% с отсрочкой платежа. Таким проектам, как наш, требуется дополнительное время, чтобы выйти на рынок: три-четыре месяца занимает сертификация, полгода-год - опытные испытания", - пояснил он.