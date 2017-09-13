В Амурской области заявили, что мост между Россией и Китаем должен стать круглосуточным

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Пограничный мост, который соединит российский Благовещенск и город Хэйхэ в Китае, с момента запуска в конце 2019 года должен работать круглосуточно, чтобы обеспечить запланированный поток грузов и пассажиров, сообщила в среду заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Екатерина Киреева.
"Мы сейчас решаем задачу строительства новых автомобильных пунктов пропуска. Чтобы мост работал в полную силу, обеспечивал перевозку запланированных 4 млн тонн грузов и 2 млн пассажиров в год, необходима его работа в круглосуточном режиме", - сказала Киреева на симпозиуме "Диалог СМИ России и Китая".
Она добавила, что пока китайская сторона "с осторожностью идет на такие меры", но до сдачи моста в конце 2019 года еще есть время для согласования режима работы.
Россия официально приступила к строительству пограничного моста через Амур протяженностью 1,2 км в феврале 2017 года. В проект планируется вложить около 18,8 млрд рублей.
По данным властей, мост через реку Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития (ТОР) "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических объектов, газохимических и газоперерабатывающих заводов в Амурской области. Его появление позволит снизить транспортные издержки, увеличить количество и масштабы китайско-российских инвестиционных проектов, а также даст возможность более чем втрое сократить продолжительность перевозок между соседними регионами двух стран. Власти Приамурья рассчитывают, что строительство моста положительно скажется и на развитии туризма.
Второй симпозиум "Диалог СМИ России и Китая" проходит 12-15 сентября в Благовещенске. Его организуют информационное агентство ТАСС, издание Global Times и правительство Амурской области.