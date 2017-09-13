Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия может ввести ограничения на ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана, заявил газете "Ведомости" министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. По его словам, эти страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России.

"С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки (700 тыс. т), которые мы должны вывезти. С другой - недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран", - отметил Ткачев. Он указал, что это давит на рынок - с начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар подешевел с 44 до 26 рублей за 1 кг.

В связи с этим производство российского сахара стало неконкурентоспособным, и многие российские предприятия находятся в предбанкротном состоянии или терпят убытки, подчеркнул министр.

По его словам, Минсельхоз должен принять ряд эффективных мер по упорядочиванию рынка Евразийского экономического союза.

Накануне Ткачев в эфире телеканала "Россия 24" сообщал, что поставки дешевого сахара из третьих стран в Россию через Белоруссию и Казахстан негативно влияют на российского производителя.