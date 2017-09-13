РЖД вводит скидку на перевозку рыбы с Дальнего Востока

Юнкер предложил создать Европейское агентство по кибербезопасностиМеждународная панорама 13 сентября, 10:43
WADA: более 300 допинг-проб россиян с ОИ-2014 находятся на перепроверкеСпорт 13 сентября, 10:39
ОКР: большинство федераций отказываются возбуждать дела в отношении российских атлетовСпорт 13 сентября, 10:39
UTair планирует к 2020 г. увеличить количество международных рейсов в 2-3 разаТранспорт 13 сентября, 10:33
Касаткина номинирована на награду "прорыв месяца" по версии WTAСпорт 13 сентября, 10:29
Новый памятник участникам войны установили на скандальном заброшенном мемориале на УралеНовости Урала 13 сентября, 10:20
Брайант сообщил, что всегда мечтал увидеть свою игровую майку под крышей арены "Лейкерс"Спорт 13 сентября, 10:13
Контейнерооборот портов РФ за 8 месяцев 2017 года вырос на 16,4%, до 3 млн TEUТранспорт 13 сентября, 10:05
Прокуратура и СК начали проверки в связи с ДТП в Челябинске, в котором пострадали 13 детейНовости Урала 13 сентября, 9:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. РЖД устанавливает скидку в 6% на внутрироссийские перевозки свежей, охлажденной и свежемороженой рыбы со станций Дальневосточной железной дороги для привлечения дополнительных объемов грузов. Об этом сообщается в пресс-релизе РЖД.
Кроме того, вводится скидка в 7,9%, которая будет действовать после превышения суммарного объема перевозок рыбы на данном направлении в сентябре 2017 года - 50,5 тыс. тонн; в октябре 2017 года - 66 тыс. тонн, в ноябре 2017 года - 66 тыс. тонн и в декабре 2017 года - 85 тыс. тонн.
В таком случае общий понижающий коэффициент составит 0,866 (или скидка 13,4%). Эти тарифные условия сохранятся до конца года.
В январе - августе 2017 года со станций Дальневосточной железной дороги на запад отправлено 384,4 тыс. тонн рыбы, что на 3% ниже прошлогоднего уровня.
При этом в августе с Дальнего Востока было вывезено 52,8 тыс. тонн рыбы (+19% в годовом выражении).