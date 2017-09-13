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РЖД вводит скидку на перевозку рыбы с Дальнего Востока

Экономика и бизнес
13 сентября, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Скидка составит 6%

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. РЖД устанавливает скидку в 6% на внутрироссийские перевозки свежей, охлажденной и свежемороженой рыбы со станций Дальневосточной железной дороги для привлечения дополнительных объемов грузов. Об этом сообщается в пресс-релизе РЖД.

Кроме того, вводится скидка в 7,9%, которая будет действовать после превышения суммарного объема перевозок рыбы на данном направлении в сентябре 2017 года - 50,5 тыс. тонн; в октябре 2017 года - 66 тыс. тонн, в ноябре 2017 года - 66 тыс. тонн и в декабре 2017 года - 85 тыс. тонн.

В таком случае общий понижающий коэффициент составит 0,866 (или скидка 13,4%). Эти тарифные условия сохранятся до конца года.

В январе - августе 2017 года со станций Дальневосточной железной дороги на запад отправлено 384,4 тыс. тонн рыбы, что на 3% ниже прошлогоднего уровня.

При этом в августе с Дальнего Востока было вывезено 52,8 тыс. тонн рыбы (+19% в годовом выражении).

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