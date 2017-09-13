Этап пусконаладочных работ начался на энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Строители энергоблока №2 Нововоронежской атомной электростанции-2 (НВАЭС-2) приступили к этапу пусконаладочных работ, после которого запланированы физический и энергетический пуски. Об этом в среду сообщили в пресс-службе НВАЭС.

"На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап пусконаладочных работ. Это итоговый этап сооружения энергоблока, после начнется физический и энергетический пуск. Физический пуск энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 запланирован на 2018 год", - сказали на станции.

По данным пресс-службы, сейчас на стройплощадке второго энергоблока НВАЭС-2, на возведение которого в этом году направлено 8,77 млрд рублей, задействованы 2,5 тыс. рабочих из 12 подрядных организаций.

Это второй энергоблок поколения "3+" в России. Сдача первого в промышленную эксплуатацию состоялась 27 февраля, это пока единственный в мире полностью реализованный проект энергоблока ВВЭР-1200 поколения "3+", имеющий улучшенные технико-экономические показатели и соответствующий постфукусимским требованиям МАГАТЭ.

Энергоблоки поколения "3+" в настоящее время сооружаются в США и Франции, однако именно российский энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, который вышел на этап энергопуска.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", она построена в 1964 году в Воронежской области на расстоянии 3,3 км от города Нововоронежа, одна из первых промышленных атомных электростанций СССР и первая в стране с пятью водо-водяными энергетическими реакторами корпусного типа с обычной водой под давлением (ВВЭР-1200).

Три из них выведены из эксплуатации, для их замены был разработан проект НВАЭС-2, где к строительству первого энергоблока приступили с 2007 года, второго блока - с 2008 года.

Ее ввод в эксплуатацию позволит полностью обеспечить регион электрической энергией, дефицит которой образуется в связи с выводом из эксплуатации энергоблоков №3 и 4 Нововоронежской АЭС, окончание их срока эксплуатации - 2016 и 2017 годы.