Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Этап пусконаладочных работ начался на энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС

Экономика и бизнес
13 сентября, 10:37 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 13, сентября. /ТАСС

После работ запланированы физический и энергетический пуски

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Строители энергоблока №2 Нововоронежской атомной электростанции-2 (НВАЭС-2) приступили к этапу пусконаладочных работ, после которого запланированы физический и энергетический пуски. Об этом в среду сообщили в пресс-службе НВАЭС.

"На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начался этап пусконаладочных работ. Это итоговый этап сооружения энергоблока, после начнется физический и энергетический пуск. Физический пуск энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 запланирован на 2018 год", - сказали на станции.

По данным пресс-службы, сейчас на стройплощадке второго энергоблока НВАЭС-2, на возведение которого в этом году направлено 8,77 млрд рублей, задействованы 2,5 тыс. рабочих из 12 подрядных организаций.

Это второй энергоблок поколения "3+" в России. Сдача первого в промышленную эксплуатацию состоялась 27 февраля, это пока единственный в мире полностью реализованный проект энергоблока ВВЭР-1200 поколения "3+", имеющий улучшенные технико-экономические показатели и соответствующий постфукусимским требованиям МАГАТЭ.

Энергоблоки поколения "3+" в настоящее время сооружаются в США и Франции, однако именно российский энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, который вышел на этап энергопуска.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом", она построена в 1964 году в Воронежской области на расстоянии 3,3 км от города Нововоронежа, одна из первых промышленных атомных электростанций СССР и первая в стране с пятью водо-водяными энергетическими реакторами корпусного типа с обычной водой под давлением (ВВЭР-1200).

Три из них выведены из эксплуатации, для их замены был разработан проект НВАЭС-2, где к строительству первого энергоблока приступили с 2007 года, второго блока - с 2008 года.

Ее ввод в эксплуатацию позволит полностью обеспечить регион электрической энергией, дефицит которой образуется в связи с выводом из эксплуатации энергоблоков №3 и 4 Нововоронежской АЭС, окончание их срока эксплуатации - 2016 и 2017 годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
2
Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана
3
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
4
Спецпредставитель США посоветовал Порошенко вместо Саакашвили заняться госуправлением
5
Свищев: Система WADA против российского спорта оказалась несостоятельной
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в Москве за одиночный пикет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама