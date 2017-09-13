Глава ОПЕК примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо подтвердил свое участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда "Росконгресс".

В фонде отметили, что глава картеля станет участником одной из ключевых дискуссий деловой программы форума по стабилизации мировых рынков нефти.

Россия участвует в соглашении с ОПЕК о сокращении добычи, по которому обязалась снизить среднесуточную добычу нефти на 300 тыс. баррелей к уровню октября. Соглашение действует до конца марта 2018 года. Сейчас основной вопрос на повестке дня ОПЕК и партнеров - продление соглашения после I квартала 2018 года. Этот вопрос, в частности, будет обсуждаться на мониторинговом комитет в Вене 22 сентября, в котором примет участие министр энергетики РФ Александр Новак.