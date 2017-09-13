Премьер Белоруссии: Китай остается приоритетом во внешней политике страны

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Белоруссия заинтересована в расширении сотрудничества с Китаем по всем направлениям, включая реализацию совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств. Об этом заявил в среду премьер-министр республики Андрей Кобяков на встрече с губернатором китайской провинции Шаньдун Гун Чжэном.

"Развитие отношений с Китаем было и остается приоритетом во внешней политике Республики Беларусь и хорошим примером выстраивания равноправных и взаимовыгодных отношений между одним из крупнейших государств мира и относительно небольшой по европейским меркам страной", - отметил глава белорусского правительства.

Кобяков констатировал, что в последнее время заметно активизировалось межрегиональное сотрудничество двух стран. "Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с вашей провинцией [Шаньдун] по всему спектру вопросов, начиная с обеспечения транзита по маршруту "Один пояс - один путь" и заканчивая созданием совместных высокотехнологичных производств в индустриальном парке "Великий камень" - важнейшем межгосударственном проекте". Также, по словам премьера, Белоруссия готова поставлять в провинцию свое продовольствие. "Мы считаем возможным задействовать железнодорожные поставки по маршруту "Шелкового пути" в контейнерах, которые пока не в полной мере загружены на обратном пути из Евросоюза в Китай", - сказал он.

Приглашая китайские компании активнее сотрудничать с Белоруссией, Кобяков выразил удовлетворение тем, что компания Weichai из провинции Шаньдун приняла решение стать резидентом "Великого камня".

По итогам встречи в присутствии главы правительства Белоруссии и губернатора китайской провинции Шаньдун был подписан договор о совместной деятельности между ОАО "МАЗ" и компанией Weichai. Документом предусмотрено создание на территории парка "Великий камень" промышленной линии по производству двигателей внутреннего сгорания под торговой маркой MAZ-WEICHAI. Предусматривается, что в 2017-2018 годах будет осуществляться строительство завода, проектная мощность которого предполагает выпуск до 20 тыс. двигателей в год. Ожидается, что значительная часть продукции будет поставляться на рынок Евразийского экономического союза и стран СНГ.