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Юнкер: еврозоне необходим собственный министр финансов

Экономика и бизнес
13 сентября, 11:31 UTC+3 ПАРИЖ 13, сентября. /ТАСС

Ранее о том же самом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон

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ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает, что еврозоне необходим собственный министр финансов и экономики. Об этом он заявил в среду во время программного выступления в Европарламенте в Страсбурге.

"Еврозоне необходим собственный министр финансов, способный использовать все механизмы Евросоюза", - считает Юнкер. Такой министр, по его словам, должен быть одновременно заместителем председателя ЕК. По мнению Юнкера, министр должен направлять работу Еврогруппы, объединяющей 19 стран, которые имеют совместную валюту.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость общего бюджета Евросоюза. "У нас не должно быть раздельного бюджета еврозоны, у нас должен быть сильный бюджет в рамках общего бюджета Евросоюза", - пояснил Юнкер.

Тем самым Юнкер поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона. Находясь в Греции с официальным визитом на минувшей неделе, он заявил, что Еврозоне необходим собственный министр финансов.

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод Макрон, Эмманюэль
Страны
Греция Франция
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