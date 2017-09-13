Юнкер: еврозоне необходим собственный министр финансов

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает, что еврозоне необходим собственный министр финансов и экономики. Об этом он заявил в среду во время программного выступления в Европарламенте в Страсбурге.

"Еврозоне необходим собственный министр финансов, способный использовать все механизмы Евросоюза", - считает Юнкер. Такой министр, по его словам, должен быть одновременно заместителем председателя ЕК. По мнению Юнкера, министр должен направлять работу Еврогруппы, объединяющей 19 стран, которые имеют совместную валюту.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость общего бюджета Евросоюза. "У нас не должно быть раздельного бюджета еврозоны, у нас должен быть сильный бюджет в рамках общего бюджета Евросоюза", - пояснил Юнкер.

Тем самым Юнкер поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона. Находясь в Греции с официальным визитом на минувшей неделе, он заявил, что Еврозоне необходим собственный министр финансов.