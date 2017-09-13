Медведев 21 сентября обсудит с премьером Финляндии совместные проекты в экономике

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит с главой правительства Финляндии Юхой Сипиля в Санкт-Петербурге 21 сентября совместные проекты в экономике.
"Главы правительств обсудят ключевые вопросы российско-финляндского взаимодействия, рассмотрят ход реализации совместных инфраструктурных, энергетических, промышленных и высокотехнологичных проектов, обменяются мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес", - сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Отмечается, что Медведев и Сипиля, прибывающий в Россию с рабочим визитом, также выступят на церемонии открытия XVIII Российско-финляндского культурного форума "100 образов культуры". Форум посвящен 100-летию государственной независимости Финляндии и будет проходить в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.