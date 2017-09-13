Биржа контактов пройдет на конференции "Иран и Северный Кавказ" в Северной Осетии

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Биржа контактов для предпринимателей пройдет на конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" в Северной Осетии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Вторая секция предусматривает <…> организацию площадки для неформального общения представителей деловых кругов В2В в формате "биржа контактов" в целях установления партнерских торгово-экономических связей между деловыми кругами России и Ирана", - уточняется в сообщении.

Планируется, что конференция пройдет в течение двух дней, построена она будет по двум основным направлениям. Первой секцией станет "Традиционные культурно-исторические связи и современное взаимодействие между Ираном и Северным Кавказом". На второй секции планируется организовать также круглый стол на тему "Формирование условий для торгового и инвестиционного сотрудничества Исламской Республики Иран и Северо-Кавказского федерального округа".

Участие в конференции планируют принять представители Евразийской экономической комиссии; от России - представители министерств, Федеральное агентство научных организаций, Институт востоковедения РАН, Торгово-промышленная палата, Торговое представительство РФ в Иране, Российско-иранский деловой совет; с иранской стороны - представители органов госвласти, научных и деловых кругов.

Как сообщал ТАСС, Северная Осетия в октябре примет конференцию "Иран и Северный Кавказ", целью которой будет развитие социокультурных и экономических связей между регионами Северного Кавказа и Ираном.