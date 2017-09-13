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Совет ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане одобрил новые проекты резидентов на 9 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 сентября, 12:27 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, сентября. /ТАСС

Всего совет одобрил четыре проекта

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КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым одобрил четыре новых проекта резидентов на общую сумму 9 млрд рублей.

"Президент Татарстана и члены наблюдательного совета ОЭЗ "Алабуга" одобрили все проекты инвесторов и приняли решение о присвоении статуса резидентов компаниям", - сообщили в пресс-службе управляющей компании ОЭЗ.

Среди новых резидентов - АО "НПК Химпроминжиниринг" (входит в ГК "Ростех"), которое намерено создать в "Алабуге" производство сырья для выпуска углеводородного волокна мощностью 5 тыс. тонн в год. Объем инвестиций - 4,3 млрд рублей, запуск производства планируется в IV квартале 2020 года.

Еще один одобренный проект - вторая очередь завода по выпуску санитарно-гигиенической бумаги (туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца). Инвестор - компания ООО "Хаят Кимья" - направит на эти цели 3,32 млрд рублей до 2019 года, когда планируется запуск производства. Расширение позволит увеличить объем выпуска продукции с 65 тыс. тонн до 140 тыс. тонн.

Сельхозпроекты

Компания Rockwool Russia запустит производство субстратов для минеральной ваты, которые используются в тепличном производстве. В компании отмечают, что это импортозамещающий проект, поскольку сейчас такая продукция импортируется из Голландии. Ввод производства в эксплуатацию назначен на первую половину 2018 года. Сумму инвестиций компания пока не раскрывает.

Четвертый из одобренных в среду проектов - производство комплексных минеральных удобрений мощностью 120 тыс. тонн в год. Компания ООО "ИНКО-ТЭК Агро Алабуга" вложит в него 715 мин рублей. Запуск производства - IV квартал 2018 года. Продукция будет поставляться аграриям Татарстана и соседних регионов.

ОЭЗ "Алабуга" расположена в Елабужском районе Татарстана, на нее приходится две трети выручки всех ОЭЗ России. Объем освоенных инвестиций ОЭЗ инвестиций в 2016 году превысил 9 млрд рублей, с начала ее существования (2006 года) - почти 107 млрд рублей. В настоящее время здесь зарегистрировано 56 компаний-резидентов, из которых 22 запустили производства.

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