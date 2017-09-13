Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Аэрофлот" возобновил авиасообщение между Москвой и Гаваной

Экономика и бизнес
13 сентября, 12:26 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Оно было приостановлено с 9 сентября из-за урагана "Ирма"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Российская компания "Аэрофлот" возобновила во вторник авиасообщение между Москвой и Гаваной, прерванное несколько дней назад из-за обрушившегося на Кубу урагана "Ирма". Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве авиаперевозчика в Гаване.

Смотрите также

Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

Рейс SU 0150 прибыл в Гавану в 15:27 по местному времени (22:27 мск) с небольшой задержкой. По словам представителя "Аэрофлота", для вывоза пассажиров был направлен более крупный борт, который был вынужден лететь через Осло с посадкой для дозаправки.

В Москву рейс SU 0151 отправился в 18:20 по местному времени (01:20 мск). Вероятнее всего, он также совершит дозаправку в столице Норвегии. В общей сложности из Гаваны в Москву во вторник вылетели почти 300 человек.

С 13 сентября, как ожидается, рейсы Москва-Гавана-Москва будут осуществляться по обычному расписанию. "Аэрофлот" из-за урагана не выполнял ежедневные рейсы из столицы РФ на Кубу и обратно с 9 сентября.

Международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти возобновил работу во вторник в 12 часов дня (19:00 мск). Воздушная гавань Хуан Гуальберто Гомес в туристическом центре Варадеро, расположенном в 140 км к востоку от Гаваны, открылась на четыре часа раньше.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
Куба Россия Норвегия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
2
В Госдуме почтили память депутата Евтушенко минутой молчания
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
5
Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске в субботу
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама