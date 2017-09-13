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ВВП РФ за первое полугодие 2017 года вырос на 1,7%

Экономика и бизнес
13 сентября, 12:42 дата обновления: 13 сентября, 13:07 UTC+3

В правительстве ожидают, что рост показателя продолжится и во второй половине текущего года

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ВВП РФ за первую половину 2017 года вырос на 1,7%, ожидается продолжение роста экономики страны во втором полугодии. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с правительством по исполнению федерального бюджета РФ за первое полугодие 2017 года.

"За прошедшие полгода объем валового внутреннего продукта вырос на 1,7%. Это в стоимостных показателях порядка 42 трлн руб. Мы ожидаем, что во втором полугодии рост валового внутреннего продукта продолжится", - сказал Медведев.

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Глава кабмина также сообщил, что доходы федерального бюджета от налогов и сборов за прошедшее полугодие превысили объем нефтегазовых поступлений.

"Отмечу, что меняется структура доходной части. Сейчас мы больше получаем денег от налогов и сборов, чем собственно от продажи нефти и газа", - сказал Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что доходы бюджета за отчетный период выросли на 14%, что превысило прогноз правительства. По итогам первого полугодия объем доходов федерального бюджета превысил 7 трлн руб., что на 21,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Расходы бюджета за первое полугодие составили 7,5 трлн руб.

"Отмечу увеличение кассовых расходов бюджета выше среднего уровня - приблизительно 45,5% к уточненной росписи. Нужны, конечно, и дальнейшие шаги в этом направлении", - отметил глава кабмина.

Дефицит федерального бюджета по итогам первого полугодия составил 1%, сообщил также премьер-министр.

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